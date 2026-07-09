Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
GE Corometrics 115, 116, 118, 119, 173, 174, 120, 126, 128, 129, 250. SpaceLabs IM77.
Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
M2705A, M2703A, M1350A, M1350B, M1350C, M1353A, M1357A, M1364-60001, M2738A, M1365A, M2727A, M2735A, M2720A
Produktkategorie
Fetal
Produkttyp
Direktes EKG
CE-Kennzeichnung
Ja
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Einweg-Produkt
Verpackungsgewicht
0,200 kg
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Verpackungseinheit
1 Karton = 25 Elektroden
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril
Mindesthaltbarkeit
6 Monate +
Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial
989803137631; 989803137641