Verwendung mit Geräten anderer Hersteller

GE Corometrics 115, 116, 118, 119, 173, 174.GE 120, 126, 128, 129, 250 mit GE Corometrics Y-Adapterkabel 1442AAO oder Anschlussadapter 1442BAO

Ja

Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten