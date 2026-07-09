Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
GE Corometrics 115, 116, 118, 119, 173, 174.GE 120, 126, 128, 129, 250 mit GE Corometrics Y-Adapterkabel 1442AAO oder Anschlussadapter 1442BAO
Produktkategorie
Fetal
Produkttyp
Direktes EKG
CE-Kennzeichnung
Ja
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Wiederverwendbar
Verpackungsgewicht
0,300 kg
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Verpackungseinheit
1 Kabel
Mindesthaltbarkeit
Keiner
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril
Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial
989803137631; 989803137641