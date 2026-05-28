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Ultraschall
Schallkopf mC7-2
Schallkopf mC7-2
Design für eine neuartigeBenutzererfahrung
Ultraschall
Schallkopf mC7-2
Design für eine neuartigeBenutzererfahrung
Ultraschall
Speziell für abdominale Eingriffe und interventionelle Verfahren entwickelter Schallkopf
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Kleine Kontaktfläche für ausgezeichnete interkostale Bildgebung
Integriertes EM-Tracking (Fusion/Nav)
CEUS-Funktionen
Spezifikationen
Technische Daten
Schallkopftyp
Micro Convex
Anzahl der Elemente
128
Scanebenen-Apertur
26,5 mm
Sichtfeld
122
Breitband-Frequenzbereich
7–2 MHz
Philips - Schallkopf mC7-2 Design für eine neuartigeBenutzererfahrung - Philips