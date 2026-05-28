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Die spezielle Lumify Tragetasche ist leicht, bequem und pflegeleicht, sodass Sie das Lumify USB-Ultraschallsystem leicht überall mit hinnehmen können.
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Bietet Platz für: Schallkopf, USB-Kabel, Gerät (bis zu 25 cm), Gel
Philips - Lumify Tragetasche Spezielle Tragetasche - Philips