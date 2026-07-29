Technologie
Breitband
Anzahl der Elemente
128
Frequenzbereich
12 - 4 MHz
Sondentyp
Linear
Öffnung
34 mm
Sichtfeld
-
Volumen-Sichtfeld
-
Programme
2D, steuerbarer PW- und Farbdoppler, Color Power Angio (CPA), SonoCT, Panorama Imaging, XRES und Harmonic Imaging
Anwendungen
Gefäßdiagnostik, Interventionen, Darm, muskuloskelettales System und oberflächennahe Strukturen sowie oberflächennahe Ultraschalldiagnostik; Diagnostik der Hirngefäße, peripheren Gefäße und Brustgefäße
Biopsiefähig
Ja
Bildfusion, navigationsfähig
Nein
Abmessungen
-