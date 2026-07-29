Technologie
Breitband
Anzahl der Elemente
128
Frequenzbereich
6 - 2 MHz
Sondentyp
Convex
Öffnung
63,7 mm
Sichtfeld
95°
Volumen-Sichtfeld
-
Programme
2D, steuerbarer PW‑, High‑PRF- und Farbdoppler, Color Power Angio (CPA), direktionales CPA, SonoCT, XRES und multivariates Harmonic Imaging
Anwendungen
Allgemeine Abdominaldiagnostik (bei Erwachsenen und Kindern, einschließlich Gefäßdiagnostik), Darm, Geburtshilfe, Gynäkologie, Prostata und interventionelle Anwendungen
Biopsiefähig
Ja
Bildfusion, navigationsfähig
Nein
Abmessungen
-