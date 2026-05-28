Technologie
xMATRIX, PureWave
Anzahl der Elemente
3040
Frequenzbereich
5 - 1 MHz
Sondentyp
2D-Sektorbild, Zielvolumen-Sektorbild
Öffnung
Proprietär
Sichtfeld
90°
Volumen-Sichtfeld
98° x 98°
Programme
2D, M-Mode, M-Mode-Farbbetrieb, PW, CW, Farbe, TDI, TDI patientenseitiges Telemetriegerät, xPlane, Live 3D, Live 3D Farbe, Harmonic Imaging, erweitertes XRES, 2D/Live 3D LVO, elektronische Rotation iRotate und xPLANE
Anwendungen
Herzdiagnostik bei Erwachsenen/Kindern, Abdominalgefäße, transkranielle Doppler-Sonographie
Biopsiefähig
Nein
Bildfusion, navigationsfähig
Nein
Abmessungen
9,2 x 3,9 x 2,9 cm (L x B x T)