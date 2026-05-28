Technologie
Technologie: Breitband, spezielle akustische Linse für Ultraschallbildgebung auf Schallkopffläche
Anzahl der Elemente
128
Frequenzbereich
15 - 7 MHz
Sondentyp
Linear
Öffnung
23 mm
Sichtfeld
Nicht zutreffend
Volumen-Sichtfeld
Nicht zutreffend
Programme
2D, steuerbarer PW-Doppler-Betrieb, Farbdoppler, Color Power Angio (CPA), SonoCT, XRES und multivariates Harmonic Imaging
Anwendungen
Gefäßdiagnostik, muskuloskelettales System, oberflächennahe Strukturen, Chirurgie
Biopsiefähig
Nein
Bildfusion, navigationsfähig
Nein
Abmessungen
-