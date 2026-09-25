Maßeinheit
Je 1 St.
Verpackung
- 1 Wasserfalle für niedrigen Flow (Blue) 94020, 1 etCO2-Gasprobenschlauch für niedrigen Flow (Blue)
- 94021, 2 Nasale Kanülen für Kinder 9013, 2 Nasale Kanülen für Erwachsene 9012
Einmal- oder wiederverwendbar
Für einmaligen Gebrauch
Patiententyp
Erwachsene, Kinder, Kleinkinder, Neugeborene
Verwendung mit folgenden Geräten von Philips
Expression, Precess, Precess Blue
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Steril/nicht steril
Nein
Verpackungsgewicht
0,150 kg
CE-Kennzeichnung
Ja