Diese Zubehörprodukte sind nur mit Expression Systemen kompatibel, die mit der Option für zwei Anästhetika ausgestattet sind. Nur zur Verwendung mit Systemen mit Anästhetika – nur kompatibel mit transparentem Gasprobenschlauch für Standard-Flow (94018).
Spezifikationen
Produktdetails
Maßeinheit
Je 1 St.
Einmal- oder wiederverwendbar
Für einmaligen Gebrauch
Verwendung mit Geräten von Philips
Expression, Precess, Precess Blue, Magnitude
Verwendung mit Philips Verbrauchsmaterial
94018
Latexfrei
Ja
Verpackungsgewicht
0,030 kg
CE-Kennzeichnung
Ja
Haftungsausschluss
Das Produkt ist eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Informationen zur Verfügbarkeit des gesamten Produktsortiments erhalten Sie von Ihrem Philips Vertriebsteam.