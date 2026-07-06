Maßeinheit
Je 1 St.
Einmal- oder wiederverwendbar
Wiederverwendbar
Patiententyp
Erwachsene, Kinder, Kleinkinder, Neugeborene
Verwendung mit Produkten anderer Hersteller
MR-Systeme von Hitachi und Toshiba
Verwendung mit Geräten von Philips
Expression, Expression MR200, Precess, Precess Blue
Verwendung mit Philips Verbrauchsmaterial
989803152361 Quadtrode, 989803170121 EKG-Kabel für erweiterten Filtermodus
Latexfrei
Ja
Steril oder nicht steril
Nicht-steril
Verpackungsgewicht
0,210 kg
CE-Kennzeichnung
Ja