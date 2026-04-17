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etCO2/O2 Nasale Kanüle kombiniert für Kleinkinder, für einmaligen Gebrauch Kleinkinder
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Spezifikationen
Produktdetails
Maßeinheit
Je 1 St.
Einmal- oder wiederverwendbar
Für einmaligen Gebrauch
Patiententyp
Kleinkinder
Latexfrei
Ja
Steril oder nicht steril
Nicht-steril
Verpackungsgewicht
0,050 kg
Haftungsausschluss
Das Produkt ist eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Informationen zur Verfügbarkeit des gesamten Produktsortiments erhalten Sie von Ihrem Philips Vertriebsteam.
Philips – etCO2/O2 Nasale Kanüle kombiniert für einmaligen Gebrauch Kleinkinder - Philips