Skip to main content
Gesundheitslösungen
Produkte & Services
Fachbereiche
Support & Kontakt
Shop
Zubehör & Verbrauchsmaterialien
MR-Monitoring
etCO2/O2 Nasale Kanüle kombiniert für Kleinkinder (klein), für einmaligen Gebrauch Kleinkinder (klein)
etCO2/O2 Nasale Kanüle kombiniert für Kleinkinder (klein), für einmaligen Gebrauch Kleinkinder (klein)
Nasale Kanüle für einmaligen Gebrauch
MR-Monitoring
etCO2/O2 Nasale Kanüle kombiniert für Kleinkinder (klein), für einmaligen Gebrauch Kleinkinder (klein)
Nasale Kanüle für einmaligen Gebrauch
MR-Monitoring
Für die gleichzeitige O2-Zufuhr und etCO2-Probennahme
Vertrieb kontaktieren
Spezifikationen
Produktdetails
Maßeinheit
Je 1 St.
Einmal- oder wiederverwendbar
Für einmaligen Gebrauch
Patiententyp
Kleinkinder, Neugeborene
Steril oder nicht steril
Nicht steril
Latexfrei
Latexfrei
Verpackungsgewicht
0,070 kg
Haftungsausschluss
Das Produkt ist eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Informationen zur Verfügbarkeit des gesamten Produktsortiments erhalten Sie von Ihrem Philips Vertriebsteam.