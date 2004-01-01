Suchbegriffe

PerformanceBridge

Plattform für betriebliche Informationen

Auf dieser individualisierbaren Plattform für echtzeitnahe Erkenntnisse laufen Gesundheitsdaten aus verschiedenen Quellen zusammen. Damit können Mitarbeiter betriebliche Verbesserungen und Kosteneinsparungen erzielen und Erkenntnisse gewinnen. Das System ist flexibel, schnell implementierbar und wird durch einen eigenen Clinical Transformation Manager fachlich unterstützt.

Eigenschaften
Internetbasierte anbieterunabhängige Analyselösung
Durch die Integration von Daten aus verschiedenen Quellen innerhalb des Unternehmens (z.B. RIS, PACS, ePA usw., die branchenübliche Standards wie HL7 und DICOM erfüllen) in eine internetbasierte Datenplattform profitieren Sie von einem umfassenden echtzeitnahen Überblick über Ihre gesamte medizinischen Einrichtung. Dabei sind flexible Bereitstellungsmodelle, sowohl lokal als auch in der Cloud, möglich.

Echtzeitnahe Datenanalyse und -überwachung
PerformanceBridge erleichtert Ihnen die Untersuchung der Daten Ihrer Einrichtung und ermöglicht taktische Initiativen zur Unterstützung des Managements und des Personals mit direktem Patientenkontakt durch spezielle Anwendungen zur Verbesserung des klinischen Arbeitsablaufs. Interaktive Dashboards bieten einfachen Zugriff auf die Informationen, die für schnelle, aussagekräftige Beobachtungen und detaillierte Berichte erforderlich sind. Dadurch erhalten Sie einen Überblick über Abteilungsmetriken, die individuelle Scanner-Auslastung und historische Berichte, damit Sie unabhängig von Systemgeneration oder Anbieter über Ihre gesamte Einrichtung hinweg von Daten profitieren können.

Analyse- und Workflow-Tools für maßgeschneiderte Unterstützung
Anpassbare Dashboards und vorausschauende Planung: PerformanceBridge bietet ein Dashboard, das den zukünftigen Zustand der Abteilung, einschließlich der Anzahl der Patienten und des technischen Personals, prognostiziert. Tools helfen dabei, Erkenntnisse aus aggregierten Daten zu gewinnen, die zusammen mit dem CTM Ihr Unternehmen durch prädiktive Analysen bei der Optimierung Ihres Budgets, Ihres Personals und Ihrer Ausrüstung unterstützen.

Clinical Transformation Manager (CTM)
In der Abonnementgebühr von PerformanceBridge ist auch ein Stundenkontingent für Lösungsberater enthalten. Diese unterstützen Sie unter anderem bei der Auslegung, Installation und Implementierung von PerformanceBridge, beim Umsetzen von Veränderungen und vielem mehr.

  • Internetbasierte anbieterunabhängige Analyselösung
  • Echtzeitnahe Datenanalyse und -überwachung
  • Analyse- und Workflow-Tools für maßgeschneiderte Unterstützung
  • Clinical Transformation Manager (CTM)
Echtzeitnahe Datenanalyse und -überwachung
PerformanceBridge erleichtert Ihnen die Untersuchung der Daten Ihrer Einrichtung und ermöglicht taktische Initiativen zur Unterstützung des Managements und des Personals mit direktem Patientenkontakt durch spezielle Anwendungen zur Verbesserung des klinischen Arbeitsablaufs. Interaktive Dashboards bieten einfachen Zugriff auf die Informationen, die für schnelle, aussagekräftige Beobachtungen und detaillierte Berichte erforderlich sind. Dadurch erhalten Sie einen Überblick über Abteilungsmetriken, die individuelle Scanner-Auslastung und historische Berichte, damit Sie unabhängig von Systemgeneration oder Anbieter über Ihre gesamte Einrichtung hinweg von Daten profitieren können.

Analyse- und Workflow-Tools für maßgeschneiderte Unterstützung
Anpassbare Dashboards und vorausschauende Planung: PerformanceBridge bietet ein Dashboard, das den zukünftigen Zustand der Abteilung, einschließlich der Anzahl der Patienten und des technischen Personals, prognostiziert. Tools helfen dabei, Erkenntnisse aus aggregierten Daten zu gewinnen, die zusammen mit dem CTM Ihr Unternehmen durch prädiktive Analysen bei der Optimierung Ihres Budgets, Ihres Personals und Ihrer Ausrüstung unterstützen.

Clinical Transformation Manager (CTM)
In der Abonnementgebühr von PerformanceBridge ist auch ein Stundenkontingent für Lösungsberater enthalten. Diese unterstützen Sie unter anderem bei der Auslegung, Installation und Implementierung von PerformanceBridge, beim Umsetzen von Veränderungen und vielem mehr.

  • Das Produkt ist nicht für Diagnosezwecke oder die Behandlungsauswahl vorgesehen.
  • Dieses Produkt ist kein Medizinprodukt.
  • Das Produkt ist möglicherweise nicht in allen Ländern erhältlich. Bitte wenden Sie sich an Ihr Philips Vertriebsteam, um sich zu vergewissern, dass diese Lösung für Ihre Region und Ihre Sprachanforderungen geeignet ist.

