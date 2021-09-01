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Avalon beltless fetal monitoring solution

Kabellose Lösung mit Pod und Patch zur Geburtsüberwachung

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Als Betreuer*in möchten Sie Ihren Patientinnen möglichst viel Bewegungsfreiheit und Komfort bieten. Kabellose Aufnehmer ermöglichen dies, ohne dass Sie Kompromisse bei der unverzichtbaren Überwachung eingehen müssen. Die klassische kabellose Technologie unterliegt jedoch gewissen Einschränkungen, z.B. bei Müttern mit hohem BMI¹ oder bei Durchführung einer Epiduralanästhesie. Hier bietet unsere kabellose Avalon Lösung mit Pod und Patch eine sinnvolle Alternative.

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Eigenschaften
Innovative Technologie
Innovation eröffnet neue Möglichkeiten

Innovation eröffnet neue Möglichkeiten

Die Lösung für die Geburtsüberwachung ohne einschränkende CTG-Gurte und Bauchbänder erfasst die fetale und mütterliche Herzfrequenz sowie die Wehentätigkeit nicht über klassische Ultraschalltechnologie, sondern extrahiert diese Parameter aus den EKG- und EMG-Signalen vom Abdomen der Mutter.

Innovation eröffnet neue Möglichkeiten

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Die Lösung für die Geburtsüberwachung ohne einschränkende CTG-Gurte und Bauchbänder erfasst die fetale und mütterliche Herzfrequenz sowie die Wehentätigkeit nicht über klassische Ultraschalltechnologie, sondern extrahiert diese Parameter aus den EKG- und EMG-Signalen vom Abdomen der Mutter.

Innovation eröffnet neue Möglichkeiten

Die Lösung für die Geburtsüberwachung ohne einschränkende CTG-Gurte und Bauchbänder erfasst die fetale und mütterliche Herzfrequenz sowie die Wehentätigkeit nicht über klassische Ultraschalltechnologie, sondern extrahiert diese Parameter aus den EKG- und EMG-Signalen vom Abdomen der Mutter.
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Innovative Technologie
Innovation eröffnet neue Möglichkeiten

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Die Lösung für die Geburtsüberwachung ohne einschränkende CTG-Gurte und Bauchbänder erfasst die fetale und mütterliche Herzfrequenz sowie die Wehentätigkeit nicht über klassische Ultraschalltechnologie, sondern extrahiert diese Parameter aus den EKG- und EMG-Signalen vom Abdomen der Mutter.
Abdominal-Parameter
Vermeidung von Verwechslungen durch zusätzliche Namen

Vermeidung von Verwechslungen durch zusätzliche Namen

Separate Namen (aFHF, aHF und aToco) sorgen für eine klare und konsistente Dokumentation der Parameterquellen.

Vermeidung von Verwechslungen durch zusätzliche Namen

Vermeidung von Verwechslungen durch zusätzliche Namen
Separate Namen (aFHF, aHF und aToco) sorgen für eine klare und konsistente Dokumentation der Parameterquellen.

Vermeidung von Verwechslungen durch zusätzliche Namen

Separate Namen (aFHF, aHF und aToco) sorgen für eine klare und konsistente Dokumentation der Parameterquellen.
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Abdominal-Parameter
Vermeidung von Verwechslungen durch zusätzliche Namen

Vermeidung von Verwechslungen durch zusätzliche Namen

Separate Namen (aFHF, aHF und aToco) sorgen für eine klare und konsistente Dokumentation der Parameterquellen.
Gleichzeitige Messung
Lückenlose Dokumentation

Lückenlose Dokumentation

Lücken in Ihren Aufzeichnungen können vermieden werden, indem Sie die Lösung mit Pod und Patch parallel zu den kabellosen Avalon Aufnehmern verwenden.

Lückenlose Dokumentation

Lückenlose Dokumentation
Lücken in Ihren Aufzeichnungen können vermieden werden, indem Sie die Lösung mit Pod und Patch parallel zu den kabellosen Avalon Aufnehmern verwenden.

Lückenlose Dokumentation

Lücken in Ihren Aufzeichnungen können vermieden werden, indem Sie die Lösung mit Pod und Patch parallel zu den kabellosen Avalon Aufnehmern verwenden.
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Gleichzeitige Messung
Lückenlose Dokumentation

Lückenlose Dokumentation

Lücken in Ihren Aufzeichnungen können vermieden werden, indem Sie die Lösung mit Pod und Patch parallel zu den kabellosen Avalon Aufnehmern verwenden.
Mit vorhandenen Schnittstellen kompatibel
Praktische und vertraute Handhabung

Praktische und vertraute Handhabung

Die Lösung nutzt dieselbe Avalon CL Basisstation, so dass Sie sich nicht mit zusätzlichen Schnittstellengeräten oder Kabeln auseinandersetzen müssen. Der Anschluss an den Fetalmonitor erfolgt völlig kabellos, und die Zuweisung Ihrer Patientinnen durch Zuordnung des Avalon CL F&M-Pods an der Basisstation erfolgt ebenso problemlos.

Praktische und vertraute Handhabung

Praktische und vertraute Handhabung
Die Lösung nutzt dieselbe Avalon CL Basisstation, so dass Sie sich nicht mit zusätzlichen Schnittstellengeräten oder Kabeln auseinandersetzen müssen. Der Anschluss an den Fetalmonitor erfolgt völlig kabellos, und die Zuweisung Ihrer Patientinnen durch Zuordnung des Avalon CL F&M-Pods an der Basisstation erfolgt ebenso problemlos.

Praktische und vertraute Handhabung

Die Lösung nutzt dieselbe Avalon CL Basisstation, so dass Sie sich nicht mit zusätzlichen Schnittstellengeräten oder Kabeln auseinandersetzen müssen. Der Anschluss an den Fetalmonitor erfolgt völlig kabellos, und die Zuweisung Ihrer Patientinnen durch Zuordnung des Avalon CL F&M-Pods an der Basisstation erfolgt ebenso problemlos.
Weitere Informationen
Mit vorhandenen Schnittstellen kompatibel
Praktische und vertraute Handhabung

Praktische und vertraute Handhabung

Die Lösung nutzt dieselbe Avalon CL Basisstation, so dass Sie sich nicht mit zusätzlichen Schnittstellengeräten oder Kabeln auseinandersetzen müssen. Der Anschluss an den Fetalmonitor erfolgt völlig kabellos, und die Zuweisung Ihrer Patientinnen durch Zuordnung des Avalon CL F&M-Pods an der Basisstation erfolgt ebenso problemlos.
Digital vom Pod bis zur Anzeige
Zuverlässige kabellose Verbindungen

Zuverlässige kabellose Verbindungen

Wie bei den anderen Avalon CL Parametern werden die Parameter der kabellosen Lösung mit Pod und Patch ebenfalls digitalisiert und direkt verarbeitet. Werte liegen bis zur Anzeige auf dem Bildschirm immer in digitaler Form vor, sei es über die Basisstation oder anhand des Avalon CL WLAN-Reichweite-Pods, wodurch die Überwachung im gesamten vom WLAN abgedeckten Bereich gewährleistet wird.

Zuverlässige kabellose Verbindungen

Zuverlässige kabellose Verbindungen
Wie bei den anderen Avalon CL Parametern werden die Parameter der kabellosen Lösung mit Pod und Patch ebenfalls digitalisiert und direkt verarbeitet. Werte liegen bis zur Anzeige auf dem Bildschirm immer in digitaler Form vor, sei es über die Basisstation oder anhand des Avalon CL WLAN-Reichweite-Pods, wodurch die Überwachung im gesamten vom WLAN abgedeckten Bereich gewährleistet wird.

Zuverlässige kabellose Verbindungen

Wie bei den anderen Avalon CL Parametern werden die Parameter der kabellosen Lösung mit Pod und Patch ebenfalls digitalisiert und direkt verarbeitet. Werte liegen bis zur Anzeige auf dem Bildschirm immer in digitaler Form vor, sei es über die Basisstation oder anhand des Avalon CL WLAN-Reichweite-Pods, wodurch die Überwachung im gesamten vom WLAN abgedeckten Bereich gewährleistet wird.
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Digital vom Pod bis zur Anzeige
Zuverlässige kabellose Verbindungen

Zuverlässige kabellose Verbindungen

Wie bei den anderen Avalon CL Parametern werden die Parameter der kabellosen Lösung mit Pod und Patch ebenfalls digitalisiert und direkt verarbeitet. Werte liegen bis zur Anzeige auf dem Bildschirm immer in digitaler Form vor, sei es über die Basisstation oder anhand des Avalon CL WLAN-Reichweite-Pods, wodurch die Überwachung im gesamten vom WLAN abgedeckten Bereich gewährleistet wird.
  • Innovative Technologie
  • Abdominal-Parameter
  • Gleichzeitige Messung
  • Mit vorhandenen Schnittstellen kompatibel
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Innovative Technologie
Innovation eröffnet neue Möglichkeiten

Innovation eröffnet neue Möglichkeiten

Die Lösung für die Geburtsüberwachung ohne einschränkende CTG-Gurte und Bauchbänder erfasst die fetale und mütterliche Herzfrequenz sowie die Wehentätigkeit nicht über klassische Ultraschalltechnologie, sondern extrahiert diese Parameter aus den EKG- und EMG-Signalen vom Abdomen der Mutter.

Innovation eröffnet neue Möglichkeiten

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Die Lösung für die Geburtsüberwachung ohne einschränkende CTG-Gurte und Bauchbänder erfasst die fetale und mütterliche Herzfrequenz sowie die Wehentätigkeit nicht über klassische Ultraschalltechnologie, sondern extrahiert diese Parameter aus den EKG- und EMG-Signalen vom Abdomen der Mutter.

Innovation eröffnet neue Möglichkeiten

Die Lösung für die Geburtsüberwachung ohne einschränkende CTG-Gurte und Bauchbänder erfasst die fetale und mütterliche Herzfrequenz sowie die Wehentätigkeit nicht über klassische Ultraschalltechnologie, sondern extrahiert diese Parameter aus den EKG- und EMG-Signalen vom Abdomen der Mutter.
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Innovation eröffnet neue Möglichkeiten

Innovation eröffnet neue Möglichkeiten

Die Lösung für die Geburtsüberwachung ohne einschränkende CTG-Gurte und Bauchbänder erfasst die fetale und mütterliche Herzfrequenz sowie die Wehentätigkeit nicht über klassische Ultraschalltechnologie, sondern extrahiert diese Parameter aus den EKG- und EMG-Signalen vom Abdomen der Mutter.
Abdominal-Parameter
Vermeidung von Verwechslungen durch zusätzliche Namen

Vermeidung von Verwechslungen durch zusätzliche Namen

Separate Namen (aFHF, aHF und aToco) sorgen für eine klare und konsistente Dokumentation der Parameterquellen.

Vermeidung von Verwechslungen durch zusätzliche Namen

Vermeidung von Verwechslungen durch zusätzliche Namen
Separate Namen (aFHF, aHF und aToco) sorgen für eine klare und konsistente Dokumentation der Parameterquellen.

Vermeidung von Verwechslungen durch zusätzliche Namen

Separate Namen (aFHF, aHF und aToco) sorgen für eine klare und konsistente Dokumentation der Parameterquellen.
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Abdominal-Parameter
Vermeidung von Verwechslungen durch zusätzliche Namen

Vermeidung von Verwechslungen durch zusätzliche Namen

Separate Namen (aFHF, aHF und aToco) sorgen für eine klare und konsistente Dokumentation der Parameterquellen.
Gleichzeitige Messung
Lückenlose Dokumentation

Lückenlose Dokumentation

Lücken in Ihren Aufzeichnungen können vermieden werden, indem Sie die Lösung mit Pod und Patch parallel zu den kabellosen Avalon Aufnehmern verwenden.

Lückenlose Dokumentation

Lückenlose Dokumentation
Lücken in Ihren Aufzeichnungen können vermieden werden, indem Sie die Lösung mit Pod und Patch parallel zu den kabellosen Avalon Aufnehmern verwenden.

Lückenlose Dokumentation

Lücken in Ihren Aufzeichnungen können vermieden werden, indem Sie die Lösung mit Pod und Patch parallel zu den kabellosen Avalon Aufnehmern verwenden.
Weitere Informationen
Gleichzeitige Messung
Lückenlose Dokumentation

Lückenlose Dokumentation

Lücken in Ihren Aufzeichnungen können vermieden werden, indem Sie die Lösung mit Pod und Patch parallel zu den kabellosen Avalon Aufnehmern verwenden.
Mit vorhandenen Schnittstellen kompatibel
Praktische und vertraute Handhabung

Praktische und vertraute Handhabung

Die Lösung nutzt dieselbe Avalon CL Basisstation, so dass Sie sich nicht mit zusätzlichen Schnittstellengeräten oder Kabeln auseinandersetzen müssen. Der Anschluss an den Fetalmonitor erfolgt völlig kabellos, und die Zuweisung Ihrer Patientinnen durch Zuordnung des Avalon CL F&M-Pods an der Basisstation erfolgt ebenso problemlos.

Praktische und vertraute Handhabung

Praktische und vertraute Handhabung
Die Lösung nutzt dieselbe Avalon CL Basisstation, so dass Sie sich nicht mit zusätzlichen Schnittstellengeräten oder Kabeln auseinandersetzen müssen. Der Anschluss an den Fetalmonitor erfolgt völlig kabellos, und die Zuweisung Ihrer Patientinnen durch Zuordnung des Avalon CL F&M-Pods an der Basisstation erfolgt ebenso problemlos.

Praktische und vertraute Handhabung

Die Lösung nutzt dieselbe Avalon CL Basisstation, so dass Sie sich nicht mit zusätzlichen Schnittstellengeräten oder Kabeln auseinandersetzen müssen. Der Anschluss an den Fetalmonitor erfolgt völlig kabellos, und die Zuweisung Ihrer Patientinnen durch Zuordnung des Avalon CL F&M-Pods an der Basisstation erfolgt ebenso problemlos.
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Mit vorhandenen Schnittstellen kompatibel
Praktische und vertraute Handhabung

Praktische und vertraute Handhabung

Die Lösung nutzt dieselbe Avalon CL Basisstation, so dass Sie sich nicht mit zusätzlichen Schnittstellengeräten oder Kabeln auseinandersetzen müssen. Der Anschluss an den Fetalmonitor erfolgt völlig kabellos, und die Zuweisung Ihrer Patientinnen durch Zuordnung des Avalon CL F&M-Pods an der Basisstation erfolgt ebenso problemlos.
Digital vom Pod bis zur Anzeige
Zuverlässige kabellose Verbindungen

Zuverlässige kabellose Verbindungen

Wie bei den anderen Avalon CL Parametern werden die Parameter der kabellosen Lösung mit Pod und Patch ebenfalls digitalisiert und direkt verarbeitet. Werte liegen bis zur Anzeige auf dem Bildschirm immer in digitaler Form vor, sei es über die Basisstation oder anhand des Avalon CL WLAN-Reichweite-Pods, wodurch die Überwachung im gesamten vom WLAN abgedeckten Bereich gewährleistet wird.

Zuverlässige kabellose Verbindungen

Zuverlässige kabellose Verbindungen
Wie bei den anderen Avalon CL Parametern werden die Parameter der kabellosen Lösung mit Pod und Patch ebenfalls digitalisiert und direkt verarbeitet. Werte liegen bis zur Anzeige auf dem Bildschirm immer in digitaler Form vor, sei es über die Basisstation oder anhand des Avalon CL WLAN-Reichweite-Pods, wodurch die Überwachung im gesamten vom WLAN abgedeckten Bereich gewährleistet wird.

Zuverlässige kabellose Verbindungen

Wie bei den anderen Avalon CL Parametern werden die Parameter der kabellosen Lösung mit Pod und Patch ebenfalls digitalisiert und direkt verarbeitet. Werte liegen bis zur Anzeige auf dem Bildschirm immer in digitaler Form vor, sei es über die Basisstation oder anhand des Avalon CL WLAN-Reichweite-Pods, wodurch die Überwachung im gesamten vom WLAN abgedeckten Bereich gewährleistet wird.
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Digital vom Pod bis zur Anzeige
Zuverlässige kabellose Verbindungen

Zuverlässige kabellose Verbindungen

Wie bei den anderen Avalon CL Parametern werden die Parameter der kabellosen Lösung mit Pod und Patch ebenfalls digitalisiert und direkt verarbeitet. Werte liegen bis zur Anzeige auf dem Bildschirm immer in digitaler Form vor, sei es über die Basisstation oder anhand des Avalon CL WLAN-Reichweite-Pods, wodurch die Überwachung im gesamten vom WLAN abgedeckten Bereich gewährleistet wird.

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Technische Daten

Umgebungsbedingungen
Umgebungsbedingungen
Temperatur bei Betrieb
  • 10 bis 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb
  • weniger als 95% relative Luftfeuchtigkeit bei 40 °C
Höhe über NHN bei Betrieb
  • –500 bis 3000 m
Temperatur beim Aufladen
  • 10 bis 35 °C
Temperatur bei Lagerung/Transport
  • –20 bis 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung/Transport
  • weniger als 90% relative Luftfeuchtigkeit bei 60 °C
Höhe über NHN bei Lagerung/Transport
  • –500 bis 13.100 m
Performance: aFHF
Performance: aFHF
Messbereich
  • 60 bis 240/min
Messverfahren
  • Elektrokardiographie
Auflösung Anzeige
  • 1/min
Auflösung Drucker
  • ¼ /min
Genauigkeit
  • ±1/min
Performance: aHF
Performance: aHF
Messverfahren
  • Elektrokardiographie
Messbereich
  • 40 bis 240/min
Auflösung Anzeige
  • 1/min
Auflösung Drucker
  • ¼ /min
Genauigkeit
  • ±1/min
Performance: aToco
Performance: aToco
Messverfahren
  • Elektromyographie des Uterus
Messbereich
  • 0 bis 500 μV
Auflösung
  • 0 bis 255 Stufen = 100% der gesamten Skala
Genauigkeit
  • ±5%
Abmessungen und Gewicht
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
  • 0,07 kg
Abmessungen (B x H x T)
  • 63 x 20 x 49 mm
Akkutyp
  • Integrierter wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku mit Akkusymbol und Zykluszähler
Betriebsdauer (vollständig aufgeladener Akku)
  • min. 16 Stunden
Akkulaufzeit
  • Mehr als 500 Lade-/Entladezyklen oder länger als 4 Jahre
Lagerungsdauer von Aufnehmern/Akkus
  • ≥ 1 Jahr bei 25 °C (Akku sollte alle 6 Monate auf 40 bis 50% aufgeladen werden)
Ladedauer des Akkus
  • 100% aufgeladen ≤ 3,0 h
Art des Schutzes gegen Eindringen von Wasser
  • IP 67 (Eintauchen in Wasser bis zu einer Tiefe von 1 m für 30 Minuten)
Stoßfestigkeit
  • Hält einem Sturz aus 1,5 m Höhe auf Betonoberfläche stand (oberflächliche Beschädigung möglich)
Grad des Schutzes gegen elektrischen Schlag
  • Typ CF
Pod-Erkennung
  • Optisches Anzeigeelement (Aufnehmer-Kontrolllämpchen)
Umgebungsbedingungen
Umgebungsbedingungen
Temperatur bei Betrieb
  • 10 bis 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb
  • weniger als 95% relative Luftfeuchtigkeit bei 40 °C
Performance: aFHF
Performance: aFHF
Messbereich
  • 60 bis 240/min
Messverfahren
  • Elektrokardiographie
Alle Technische Daten ansehen
Umgebungsbedingungen
Umgebungsbedingungen
Temperatur bei Betrieb
  • 10 bis 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb
  • weniger als 95% relative Luftfeuchtigkeit bei 40 °C
Höhe über NHN bei Betrieb
  • –500 bis 3000 m
Temperatur beim Aufladen
  • 10 bis 35 °C
Temperatur bei Lagerung/Transport
  • –20 bis 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung/Transport
  • weniger als 90% relative Luftfeuchtigkeit bei 60 °C
Höhe über NHN bei Lagerung/Transport
  • –500 bis 13.100 m
Performance: aFHF
Performance: aFHF
Messbereich
  • 60 bis 240/min
Messverfahren
  • Elektrokardiographie
Auflösung Anzeige
  • 1/min
Auflösung Drucker
  • ¼ /min
Genauigkeit
  • ±1/min
Performance: aHF
Performance: aHF
Messverfahren
  • Elektrokardiographie
Messbereich
  • 40 bis 240/min
Auflösung Anzeige
  • 1/min
Auflösung Drucker
  • ¼ /min
Genauigkeit
  • ±1/min
Performance: aToco
Performance: aToco
Messverfahren
  • Elektromyographie des Uterus
Messbereich
  • 0 bis 500 μV
Auflösung
  • 0 bis 255 Stufen = 100% der gesamten Skala
Genauigkeit
  • ±5%
Abmessungen und Gewicht
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
  • 0,07 kg
Abmessungen (B x H x T)
  • 63 x 20 x 49 mm
Akkutyp
  • Integrierter wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku mit Akkusymbol und Zykluszähler
Betriebsdauer (vollständig aufgeladener Akku)
  • min. 16 Stunden
Akkulaufzeit
  • Mehr als 500 Lade-/Entladezyklen oder länger als 4 Jahre
Lagerungsdauer von Aufnehmern/Akkus
  • ≥ 1 Jahr bei 25 °C (Akku sollte alle 6 Monate auf 40 bis 50% aufgeladen werden)
Ladedauer des Akkus
  • 100% aufgeladen ≤ 3,0 h
Art des Schutzes gegen Eindringen von Wasser
  • IP 67 (Eintauchen in Wasser bis zu einer Tiefe von 1 m für 30 Minuten)
Stoßfestigkeit
  • Hält einem Sturz aus 1,5 m Höhe auf Betonoberfläche stand (oberflächliche Beschädigung möglich)
Grad des Schutzes gegen elektrischen Schlag
  • Typ CF
Pod-Erkennung
  • Optisches Anzeigeelement (Aufnehmer-Kontrolllämpchen)
  • ¹ Cohen WR, Hayes-Gill B. Acta Obstet Gynecol Scand. 2014 Jun.; 93 (6) : 590-5.
  • Die Avalon Lösung zur Geburtsüberwachung ohne CTG-Gurte und Bauchbänder wurde in den folgenden Studien klinisch bewertet:
  • Fox, D., Coddington, R., Scarf, V. et al. Harnessing technology to enable all women mobility in labour and birth: feasibility of implementing beltless non-invasive fetal ECG applying the NASSS framework. Pilot Feasibility Stud 7, 214 (2021). DOI: 10.1186/s40814-021-00953-6
  • Fox, D., Coddington, R., Scarf, V. Wanting to be 'with woman', not with machine: Midwives' experiences of caring for women being continuously monitored in labour. Women and birth 35(4), 387-393. DOI: 10.1016/j.wombi.2021.09.002
  • C Reis de Carvalho, P Nogueira, D Ayres-de-Campos. Quality of fetal heart rate monitoring with transabdominal fetal ECG during maternal movement in labor: A prospective study. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica 2022. DOI: 10.1111/aogs.14434
  • Das Produkt ist eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Informationen zur Verfügbarkeit des gesamten Produktportfolios erhalten Sie von Ihrem Philips Vertriebsteam.

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