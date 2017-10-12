Suchbegriffe
Das CL Ladegerät dient dem Aufladen und der Wartung von Akkus der Produktserie IntelliVue kabellose Parameter. Mit seinen neun Ladeschächten unterstützt es die Mobilität der Patienten, indem es das gleichzeitige Laden mehrerer Geräte ermöglicht.
Praktische Konnektivität
Robust und leicht, mit Akku-Statuslämpchen
Kurze Ladedauer
Der bettseitige Patientenmonitor Philips IntelliVue MP5 bietet Ihnen direkt umsetzbare Informationen über Ihre Patienten. Er verfügt über IntelliVue Überwachungsmerkmale und -funktionen und wird mit seinem robusten und kompakten Gehäuse den verschiedensten Bereichen gerecht.
Der Philips IntelliVue MP5SC mit IntelliVue Guardian Early Warning Score (EWS) verbessert die Patientenversorgung durch Bereitstellung gewünschter Parameter und Funktionen zur klinischen Entscheidungsunterstützung direkt am Point-of-Care.
