Der Philips IntelliVue MP5SC mit IntelliVue Guardian Early Warning Score (EWS) verbessert die Patientenversorgung durch Bereitstellung gewünschter Parameter und Funktionen zur klinischen Entscheidungsunterstützung direkt am Point-of-Care.
Standard‑Parameter der Überwachung für fundierte Entscheidungen
Flexible Betriebsarten für die Allgemeinstation
8,4″-Touchscreen zeigt wichtigste Daten auf einen Blick
Funktionen
Standard‑Parameter der Überwachung für fundierte Entscheidungen
Der MP5SC ist innovativ und informativ. Er bietet die wichtigsten Parameter wie SpO2, NBP, SureTemp und Microstream-CO2 zur Unterstützung einer patientennahen Entscheidungsfindung.
8,4"-Touchscreen zeigt wichtigste Daten auf einen Blick
Der Monitor verfügt über einen großen, hellen 8,4"-Touchscreen (Diagonale 21,3 cm) mit flexiblen Parameterkonfigurationen für bessere Patientenversorgung.
Flexible Betriebsarten für die Allgemeinstation
Der Monitor kann im SpotCheck-Betrieb oder für die kontinuierliche Überwachung eingesetzt werden. Im kontinuierlichen Betrieb eignet sich der IntelliVue MP5SC für die längerfristige Überwachung am Patientenbett. Das optionale EWS Escalation Package ermöglicht die Konvertierung des MP5SC in einen vollständigen EKG-Monitor durch ein vom Patienten getragenes Gerät. Dies ist besonders nützlich, wenn eine erweiterte Überwachung notwendig ist, wie etwa bei einem Notfallereignis.