Flexible Betriebsarten für die Allgemeinstation

Der Monitor kann im SpotCheck-Betrieb oder für die kontinuierliche Überwachung eingesetzt werden. Im kontinuierlichen Betrieb eignet sich der IntelliVue MP5SC für die längerfristige Überwachung am Patientenbett. Das optionale EWS Escalation Package ermöglicht die Konvertierung des MP5SC in einen vollständigen EKG-Monitor durch ein vom Patienten getragenes Gerät. Dies ist besonders nützlich, wenn eine erweiterte Überwachung notwendig ist, wie etwa bei einem Notfallereignis.