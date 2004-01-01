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Der fortschrittliche EKG-Schreiber Philips PageWriter TC10 kann an Ihre wachsenden Arbeitsabläufe angepasst werden. Der TC10 ist kompakt und leicht und eignet sich somit als tragbare Lösung für die Versorgung Ihrer Patient*innen in einer Vielzahl unterschiedlicher Versorgungsumgebungen.
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Der PageWriter TC70 von Philips vereinfacht die Durchführung diagnostischer EKG-Tests und ermöglicht effiziente Arbeitsabläufe. Er ist speziell für Umgebungen ausgelegt, in denen automatisierte Arbeitsabläufe und eine zuverlässige klinische Unterstützung entscheidend sind.
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Der vom Advanced Algorithm Research Center entwickelte DXL-EKG-Algorithmus geht über die herkömmliche Analyse von Ruhe-EKGs hinaus und bietet zusätzliche Diagnosefunktionen.
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