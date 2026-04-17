Erweiterte 3D-Visualisierung

Integrierte Q-Apps ermöglichen die einfache Visualisierung von Volumenultraschalldaten sowie die Anzeige beliebiger Perspektiven und Ebenen von 3D-Datensätzen, inklusive der Mitralklappenanatomie. Sie können verarbeitete und gerenderte Bilder in Q-Station speichern und die Patientenuntersuchung anschließend in das PACS exportieren. Die einfache und einheitliche Quantifizierung von Herzstrukturen, die Analyse von Kontrastdaten, die Beurteilung von Brustgewebe und das Tool zur halbautomatisierten Beurteilung des fetalen Herzens sind nur einige der Funktionen, die in den Q-Station-Arbeitsplatz integriert werden können.