Eine Reihe von Funktionen für einen effizienten und individuell abgestimmten Arbeitsablauf
Q-Apps können zur umfassenden Analyse und Quantifizierung ausgewählt, angepasst und erweitert werden. Die Software ermöglicht die Auswertung von Echountersuchungen, 2D/3D-Analysen und -Quantifizierungen, das Speichern von Screenshots, die integrierte Anzeige und Bearbeitung von Messungen, die am Ultraschallgerät durchgeführt wurden, die Berichterstellung mit Befunden und Kommentaren sowie das Speichern der Ergebnisse.