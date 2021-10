Lungen-Thorax-Zusammenfassungen mit umfangreichen Daten

DynaCAD Lung erstellt Thorax-Zusammenfassungen mit Vorher-Nachher-Vergleichen, Volumetriedaten, Verdoppelungszeiten und LungRADS-Werten. Der Bericht wird automatisch auf dem PACS-Server archiviert und zur weiteren Verfolgung des Patienten an DynaLync Lung gesendet. Anschließend leitet das System die Ergebnisse in Form von Befundberichten an den Patienten und den Hausarzt weiter.