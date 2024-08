Patientenseitige Gantry-Bedienelemente von OnPlan für ein besseres Nutzungserlebnis

Es können mehr Arbeitsschritte direkt in Patientennähe durchgeführt und gleichzeitig eine höhere anwenderübergreifende Einheitlichkeit sowie schnellere Ergebnisse erzielt werden. Fortschrittliche und einfach zu bedienende Werkzeuge zur Positionierung und Protokollauswahl sind so konzipiert, dass die meisten Aufgaben, die zum Vorbereiten und Abschließen des Scans erforderlich sind, direkt am Patientenbett ausgeführt werden können. Nachfolgend einige Kennzahlen zu den patientenseitigen Gantry-Bedienelementen von OnPlan: 84% der Anwender geben an, dass die Bedienelemente zu mehr Patientenzufriedenheit beitragen, 91% geben an, dass sie anwenderübergreifend einheitlichere Ergebnisse erzielen und 48% geben an, dass sie die Untersuchung von mindestens 7 weiteren Patienten pro Tag ermöglichen.⁵