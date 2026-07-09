Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Nein
Produktkategorie
Ultraschall
Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
M2400A, 8040A, 8041A, M1310A, M1350A, M1350B, M1351A, M1353A, M2702A, M2703A, M2704A, M2705A, M2922A
Produkttyp
Zubehör
CE-Kennzeichnung
Ja
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Ein-Patienten-Produkt
Verpackungsgewicht
5,410 kg
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Verpackungseinheit
1 Karton = 5-Liter-Flasche
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril
Mindesthaltbarkeit
Keiner
Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial
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