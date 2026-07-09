Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Nein
Produktkategorie
Ultraschall
Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
M2400A, 8040A, 8041A, M1310A, M1350A, M1350B, M1351A, M1353A, M2702A, M2703A, M2704A, M2705A, M2922A, 862214, 862215, 862216
Produkttyp
Zubehör
CE-Kennzeichnung
Ja
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Ein-Patienten-Produkt
Verpackungsgewicht
3,660 kg
Verpackungseinheit
1 Karton = 12 Flaschen (250 ml)
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril
Mindesthaltbarkeit
Keiner
Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial
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