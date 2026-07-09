Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Nein
Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
M1117A, M2340A, M1117A, M2350A, M1117A, M2360A, M1117A, M2360A, M1117A, M1205A, M1117A
Produktkategorie
Papier
Produkttyp
Leporellofalzung
CE-Kennzeichnung
Nein
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Für einmaligen Gebrauch
Verpackungsgewicht
6,847 kg
Verpackungseinheit
300 Blatt/Pack, 1 Karton = 20 Pack
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril
Mindesthaltbarkeit
Keiner
Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial
--