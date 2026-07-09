Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Nein
Produktkategorie
Papier
Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
M1722A, M1722B, M1723A, M1723B, M2475B, M3500B, M4735A, M3535A, M3536A, M3536J, M3536M, M1724A, M5500B
Produkttyp
Rolle
CE-Kennzeichnung
Ja
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Nein
Verpackungsgewicht
8,4 kg
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Verpackungseinheit
1 Karton = 8 Pack = 80 Rollen
Mindesthaltbarkeit
Keiner
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril
Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial
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