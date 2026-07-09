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Papier
1-Kanal-EKG-Thermopapier 1-Kan.-Thermop., Rolle, 40-mm-R., Überw.
1-Kanal-EKG-Thermopapier 1-Kan.-Thermop., Rolle, 40-mm-R., Überw.
Rolle
Papier
1-Kanal-EKG-Thermopapier 1-Kan.-Thermop., Rolle, 40-mm-R., Überw.
Rolle
Papier
40-mm-Raster, Überwachung, Aufzeichnungspapier, Randbreite = 8 mm
Vertrieb kontaktieren
Spezifikationen
Papierrolle
Papierformat
50 mm x 30,5 m
Produktdetails
Produktkategorie
Papier
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Nein
Produkttyp
Rolle
CE-Kennzeichnung
Nein
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Für einmaligen Gebrauch
Verpackungsgewicht
0,968 kg
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Verpackungseinheit
1 Karton = 10 Rollen
Mindesthaltbarkeit
Keiner
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril
Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial
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Philips - EKG-Papier 1-Kan.-Thermop., Rolle, 40-mm-R., Überw. Rolle - Philips