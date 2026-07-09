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EKG
Diagnostische Saugelektrode Elektrode-Ersatzballon, 2 cm³, kl., diag. EKG-E.
Diagnostische Saugelektrode Elektrode-Ersatzballon, 2 cm³, kl., diag. EKG-E.
Elektrode
EKG
Diagnostische Saugelektrode Elektrode-Ersatzballon, 2 cm³, kl., diag. EKG-E.
Elektrode
EKG
Ersatzballon für kleine Saugelektroden für alle Elektroden mit einem Durchmesser von 15 mm. Saugvolumen beträgt 2 cm³.
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Spezifikationen
Produktdetails
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Ja
Produktkategorie
EKG
Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
77025A, 77030A, 77035A
Produkttyp
Elektrode
CE-Kennzeichnung
Ja
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Wiederverwendbar
Verpackungsgewicht
0,08 kg
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Nein
Verpackungseinheit
12
Mindesthaltbarkeit
Keiner
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril
EKG-Elektrode
Patiententyp
Kinder
Elektrodengröße
Volumen: 2 cm³
Elektrodenform
Rund
Philips - Diagnostische Saugelektrode - HC40422A - Philips