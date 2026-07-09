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EKG
Schraubverbindung Saugelektrode, Ansatzschrauben, EKG, wiederv., 5-m³-Bal.
Schraubverbindung Saugelektrode, Ansatzschrauben, EKG, wiederv., 5-m³-Bal.
Elektrode
EKG
Schraubverbindung Saugelektrode, Ansatzschrauben, EKG, wiederv., 5-m³-Bal.
Elektrode
EKG
Saugelektrode mit Ansatzschrauben-Verbindung.
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Spezifikationen
Produktdetails
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Ja
Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
77025A, 77030A, 77035A
Produktkategorie
EKG
Produkttyp
Elektrode
CE-Kennzeichnung
Ja
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Wiederverwendbar
Verpackungsgewicht
0,211 kg
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Nein
Verpackungseinheit
6
Mindesthaltbarkeit
Keiner
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril
EKG-Elektrode
Patiententyp
Erwachsene
Elektrodengröße
Durchmesser: 15 mm, Volumen: 5 cm³
Philips - Schraubverbindung Saugelektrode, Ansatzschrauben, EKG, wiederv., 5-m³-Bal. - Philips