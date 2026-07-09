Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Nein
Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
78231D, 78552B, M1012A, M3012A, 860338, 860335
Produktkategorie
Herzzeitvolumen
Produkttyp
Temperatursensor
CE-Kennzeichnung
Ja
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Wiederverwendbar
Verpackungsgewicht
0,300 kg
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Verpackungseinheit
1 Karton = 1 Sensor
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril
Mindesthaltbarkeit
Keiner
Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial
M1643A