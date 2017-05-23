Bei der Wisp Pädiatrie wurde das Design der bewährten Wisp Nasenmaske für die individuellen Bedürfnisse von Kindern weiterentwickelt. Sie verfügt über ein kinderfreundliches Stoffmuster, eine geänderte Maskenkissenform, einen Leckagen-Korrekturdrehknopf, mit dem Eltern und Betreuungspersonen die Maske nachjustieren können, ohne sie abzunehmen sowie verschiedene familienfreundliche Hilfswerkzeuge zur Vermittlung einer positiven Therapieerfahrung.
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Speziell für Kinder
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Unterstützung für Familien
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