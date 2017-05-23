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FitLife

Mund-Nasen-Maske

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Unsere FitLife Ganzgesichtsmaske ist die Lösung für Patienten mit Anpassschwierigkeiten auf Grund von Gesichtsbehaarung, Zahnprothesen, Unregelmäßigkeiten im Gesicht, Schädigungen am Nasenrücken oder auch Klaustrophobie.

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Eigenschaften
Ganzgesichtsmaske für Patienten mit Anpassungsschwierigkeiten

Ganzgesichtsmaske für Patienten mit Anpassungsschwierigkeiten

FitLife bietet eine robuste Abdichtung an den weniger druckempfindlichen Außenbereichen rund um das Gesicht und vermeidet so Störungen im Sichtfeld des Maskenträgers. Das Anlegen und Abnehmen der Maske wird durch das Kopfband mit benutzerfreundlichen Schnappclips sowie EZ-Peel-Laschen vereinfacht.

Ganzgesichtsmaske für Patienten mit Anpassungsschwierigkeiten

FitLife bietet eine robuste Abdichtung an den weniger druckempfindlichen Außenbereichen rund um das Gesicht und vermeidet so Störungen im Sichtfeld des Maskenträgers. Das Anlegen und Abnehmen der Maske wird durch das Kopfband mit benutzerfreundlichen Schnappclips sowie EZ-Peel-Laschen vereinfacht.

Ganzgesichtsmaske für Patienten mit Anpassungsschwierigkeiten

FitLife bietet eine robuste Abdichtung an den weniger druckempfindlichen Außenbereichen rund um das Gesicht und vermeidet so Störungen im Sichtfeld des Maskenträgers. Das Anlegen und Abnehmen der Maske wird durch das Kopfband mit benutzerfreundlichen Schnappclips sowie EZ-Peel-Laschen vereinfacht.
Clevere Eigenschaften für einen erholsamen Schlaf

Clevere Eigenschaften für einen erholsamen Schlaf

Durch den Ausgleich von Druck und Luftstrom in der Maske beschränkt sich die Reizung der Augen auf ein Minimum. Die integrierten radialen Ausatemöffnungen leiten die ausgeatmete Luft in einer vom Bettpartner abgewandten Richtung ab und sorgen für einen leisen Betrieb.

Clevere Eigenschaften für einen erholsamen Schlaf

Durch den Ausgleich von Druck und Luftstrom in der Maske beschränkt sich die Reizung der Augen auf ein Minimum. Die integrierten radialen Ausatemöffnungen leiten die ausgeatmete Luft in einer vom Bettpartner abgewandten Richtung ab und sorgen für einen leisen Betrieb.

Clevere Eigenschaften für einen erholsamen Schlaf

Durch den Ausgleich von Druck und Luftstrom in der Maske beschränkt sich die Reizung der Augen auf ein Minimum. Die integrierten radialen Ausatemöffnungen leiten die ausgeatmete Luft in einer vom Bettpartner abgewandten Richtung ab und sorgen für einen leisen Betrieb.
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Ganzgesichtsmaske für Patienten mit Anpassungsschwierigkeiten

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FitLife bietet eine robuste Abdichtung an den weniger druckempfindlichen Außenbereichen rund um das Gesicht und vermeidet so Störungen im Sichtfeld des Maskenträgers. Das Anlegen und Abnehmen der Maske wird durch das Kopfband mit benutzerfreundlichen Schnappclips sowie EZ-Peel-Laschen vereinfacht.

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FitLife bietet eine robuste Abdichtung an den weniger druckempfindlichen Außenbereichen rund um das Gesicht und vermeidet so Störungen im Sichtfeld des Maskenträgers. Das Anlegen und Abnehmen der Maske wird durch das Kopfband mit benutzerfreundlichen Schnappclips sowie EZ-Peel-Laschen vereinfacht.

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FitLife bietet eine robuste Abdichtung an den weniger druckempfindlichen Außenbereichen rund um das Gesicht und vermeidet so Störungen im Sichtfeld des Maskenträgers. Das Anlegen und Abnehmen der Maske wird durch das Kopfband mit benutzerfreundlichen Schnappclips sowie EZ-Peel-Laschen vereinfacht.
Clevere Eigenschaften für einen erholsamen Schlaf

Clevere Eigenschaften für einen erholsamen Schlaf

Durch den Ausgleich von Druck und Luftstrom in der Maske beschränkt sich die Reizung der Augen auf ein Minimum. Die integrierten radialen Ausatemöffnungen leiten die ausgeatmete Luft in einer vom Bettpartner abgewandten Richtung ab und sorgen für einen leisen Betrieb.

Clevere Eigenschaften für einen erholsamen Schlaf

Durch den Ausgleich von Druck und Luftstrom in der Maske beschränkt sich die Reizung der Augen auf ein Minimum. Die integrierten radialen Ausatemöffnungen leiten die ausgeatmete Luft in einer vom Bettpartner abgewandten Richtung ab und sorgen für einen leisen Betrieb.

Clevere Eigenschaften für einen erholsamen Schlaf

Durch den Ausgleich von Druck und Luftstrom in der Maske beschränkt sich die Reizung der Augen auf ein Minimum. Die integrierten radialen Ausatemöffnungen leiten die ausgeatmete Luft in einer vom Bettpartner abgewandten Richtung ab und sorgen für einen leisen Betrieb.

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  • * Lima de Andrade Xavier J, Fernandes MD, Lorenzi-Filho G, Genta PR. Clinical Decision-making for Continuous Positive Airway Pressure Mask Selection. Sleep Medicine Clinics. 2022;17(4):569-576. doi:10.1016/j.jsmc.2022.07.011

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