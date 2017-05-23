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OptiChamber Diamond

Dosierhilfe für Inhalatoren

Die OptiChamber Diamond wurde entworfen, um die Benutzerfreundlichkeit und Therapietreue aller Patienten jeden Alters, zu Hause oder in der Klinik zu verbessern.

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Eigenschaften
OptiChamber Diamond
OptiChamber Diamond

OptiChamber Diamond

OptiChamber Diamond ist besonders klein und vereint ein abgestuftes Mundstück, eine Kammer aus antistatischem Material und ein Ventil, das hilft die Atemzüge zu zählen und den Atem zu halten.

OptiChamber Diamond

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OptiChamber Diamond ist besonders klein und vereint ein abgestuftes Mundstück, eine Kammer aus antistatischem Material und ein Ventil, das hilft die Atemzüge zu zählen und den Atem zu halten.

OptiChamber Diamond

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OptiChamber Diamond
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OptiChamber Diamond ist besonders klein und vereint ein abgestuftes Mundstück, eine Kammer aus antistatischem Material und ein Ventil, das hilft die Atemzüge zu zählen und den Atem zu halten.
Ihre Vorteile
Ihre Vorteile

Ihre Vorteile

Die OptiChamber Diamond ermöglicht eine verbesserte Medikamentenaufnahme, da das antistatische Material der Kammer das Aerosol länger zurück hält und der Patient so mehr Zeit hat, den Wirkstoff zu inhalieren als mit einem Dosier-Inhalator allein. Sie kann für die Inhalation von Steroiden oder anderen FCKW- und HFA-Inhalatoren eingesetzt werden.

Ihre Vorteile

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Die OptiChamber Diamond ermöglicht eine verbesserte Medikamentenaufnahme, da das antistatische Material der Kammer das Aerosol länger zurück hält und der Patient so mehr Zeit hat, den Wirkstoff zu inhalieren als mit einem Dosier-Inhalator allein. Sie kann für die Inhalation von Steroiden oder anderen FCKW- und HFA-Inhalatoren eingesetzt werden.

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Die OptiChamber Diamond ermöglicht eine verbesserte Medikamentenaufnahme, da das antistatische Material der Kammer das Aerosol länger zurück hält und der Patient so mehr Zeit hat, den Wirkstoff zu inhalieren als mit einem Dosier-Inhalator allein. Sie kann für die Inhalation von Steroiden oder anderen FCKW- und HFA-Inhalatoren eingesetzt werden.
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Ihre Vorteile
Ihre Vorteile

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Die OptiChamber Diamond ermöglicht eine verbesserte Medikamentenaufnahme, da das antistatische Material der Kammer das Aerosol länger zurück hält und der Patient so mehr Zeit hat, den Wirkstoff zu inhalieren als mit einem Dosier-Inhalator allein. Sie kann für die Inhalation von Steroiden oder anderen FCKW- und HFA-Inhalatoren eingesetzt werden.
Komfort
Komfort

Komfort

Auch für Patienten, denen es an koordinativen Fähigkeiten mangelt, ist die OptiChamber Diamond geeignet. Die LiteTouch-Gesichtsmasken mit Soft-Seal-Technologie gibt es in den Größen klein, medium und groß. Sie bieten bereits bei geringem Druck eine zuverlässige Abdichtung und lassen sich leicht anbringen.

Komfort

Komfort
Auch für Patienten, denen es an koordinativen Fähigkeiten mangelt, ist die OptiChamber Diamond geeignet. Die LiteTouch-Gesichtsmasken mit Soft-Seal-Technologie gibt es in den Größen klein, medium und groß. Sie bieten bereits bei geringem Druck eine zuverlässige Abdichtung und lassen sich leicht anbringen.

Komfort

Auch für Patienten, denen es an koordinativen Fähigkeiten mangelt, ist die OptiChamber Diamond geeignet. Die LiteTouch-Gesichtsmasken mit Soft-Seal-Technologie gibt es in den Größen klein, medium und groß. Sie bieten bereits bei geringem Druck eine zuverlässige Abdichtung und lassen sich leicht anbringen.
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Komfort
Komfort

Komfort

Auch für Patienten, denen es an koordinativen Fähigkeiten mangelt, ist die OptiChamber Diamond geeignet. Die LiteTouch-Gesichtsmasken mit Soft-Seal-Technologie gibt es in den Größen klein, medium und groß. Sie bieten bereits bei geringem Druck eine zuverlässige Abdichtung und lassen sich leicht anbringen.
Alle Eigenschaften auf einen Blick:

Alle Eigenschaften auf einen Blick:

• Gleichmäßige Aerosoltherapie durch die antistatische Kammer • Problemlose Öffnung der Ventile selbst bei pädiatrischen Flussraten, ermöglicht eine leichte Ausatmung durch die Kammer • Die optische Überprüfung der Ausatmung durch das Ausatemventil ermöglicht die Koordination und Kontrolle über den Verlauf. • Flexibler MDI-Adapter

Alle Eigenschaften auf einen Blick:

• Gleichmäßige Aerosoltherapie durch die antistatische Kammer • Problemlose Öffnung der Ventile selbst bei pädiatrischen Flussraten, ermöglicht eine leichte Ausatmung durch die Kammer • Die optische Überprüfung der Ausatmung durch das Ausatemventil ermöglicht die Koordination und Kontrolle über den Verlauf. • Flexibler MDI-Adapter

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• Gleichmäßige Aerosoltherapie durch die antistatische Kammer • Problemlose Öffnung der Ventile selbst bei pädiatrischen Flussraten, ermöglicht eine leichte Ausatmung durch die Kammer • Die optische Überprüfung der Ausatmung durch das Ausatemventil ermöglicht die Koordination und Kontrolle über den Verlauf. • Flexibler MDI-Adapter
Soft- Seal Technologie

Soft-Seal-Technologie

• Unterstützung der korrekten Inhalationstechnik durch die Pfeiftonkontrolle • Erleichterung des Überganges von einer pädiatrischen Maske zum Mundstück durch das abgestufte Mundstück • Abnehmbare LiteTouch-Gesichtsmasken mit Soft-Seal-Technologie • Leichte Demontage • Einfache Reinigung mit warmen Wasser und einem milden, flüssigen Reinigungsmittel reinigen

Soft-Seal-Technologie

• Unterstützung der korrekten Inhalationstechnik durch die Pfeiftonkontrolle • Erleichterung des Überganges von einer pädiatrischen Maske zum Mundstück durch das abgestufte Mundstück • Abnehmbare LiteTouch-Gesichtsmasken mit Soft-Seal-Technologie • Leichte Demontage • Einfache Reinigung mit warmen Wasser und einem milden, flüssigen Reinigungsmittel reinigen

Soft-Seal-Technologie

• Unterstützung der korrekten Inhalationstechnik durch die Pfeiftonkontrolle • Erleichterung des Überganges von einer pädiatrischen Maske zum Mundstück durch das abgestufte Mundstück • Abnehmbare LiteTouch-Gesichtsmasken mit Soft-Seal-Technologie • Leichte Demontage • Einfache Reinigung mit warmen Wasser und einem milden, flüssigen Reinigungsmittel reinigen
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OptiChamber Diamond
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OptiChamber Diamond

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• Gleichmäßige Aerosoltherapie durch die antistatische Kammer • Problemlose Öffnung der Ventile selbst bei pädiatrischen Flussraten, ermöglicht eine leichte Ausatmung durch die Kammer • Die optische Überprüfung der Ausatmung durch das Ausatemventil ermöglicht die Koordination und Kontrolle über den Verlauf. • Flexibler MDI-Adapter

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• Gleichmäßige Aerosoltherapie durch die antistatische Kammer • Problemlose Öffnung der Ventile selbst bei pädiatrischen Flussraten, ermöglicht eine leichte Ausatmung durch die Kammer • Die optische Überprüfung der Ausatmung durch das Ausatemventil ermöglicht die Koordination und Kontrolle über den Verlauf. • Flexibler MDI-Adapter
Soft- Seal Technologie

Soft-Seal-Technologie

• Unterstützung der korrekten Inhalationstechnik durch die Pfeiftonkontrolle • Erleichterung des Überganges von einer pädiatrischen Maske zum Mundstück durch das abgestufte Mundstück • Abnehmbare LiteTouch-Gesichtsmasken mit Soft-Seal-Technologie • Leichte Demontage • Einfache Reinigung mit warmen Wasser und einem milden, flüssigen Reinigungsmittel reinigen

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• Unterstützung der korrekten Inhalationstechnik durch die Pfeiftonkontrolle • Erleichterung des Überganges von einer pädiatrischen Maske zum Mundstück durch das abgestufte Mundstück • Abnehmbare LiteTouch-Gesichtsmasken mit Soft-Seal-Technologie • Leichte Demontage • Einfache Reinigung mit warmen Wasser und einem milden, flüssigen Reinigungsmittel reinigen

Soft-Seal-Technologie

• Unterstützung der korrekten Inhalationstechnik durch die Pfeiftonkontrolle • Erleichterung des Überganges von einer pädiatrischen Maske zum Mundstück durch das abgestufte Mundstück • Abnehmbare LiteTouch-Gesichtsmasken mit Soft-Seal-Technologie • Leichte Demontage • Einfache Reinigung mit warmen Wasser und einem milden, flüssigen Reinigungsmittel reinigen

Dokumentation

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Technische Daten

Produktmaße
Produktmaße
Volumen
  • 141 ml
Länge
  • 14,2 cm
Mundstück
  • Kompatibel mit 22 mm-Standardanschlüssen
Technische Daten
Technische Daten
Kammer
  • Antistatischer ABS-Kunststoff
LiteTouch-Maske
  • Polycarbonat-Silikon (PC)
Ventile
  • Silikon (latexfrei)
Lebensdauer
  • Austausch nach einem Jahr
Bestellinformationen
Bestellinformationen
HC1079820
  • OptiChamber Diamond
HC1083786
  • OptiChamber Diamond (mit Beutel; 50 Stück)
HC1079822
  • OptiChamber Diamond mit kleiner Maske
HC1079825
  • OptiChamber Diamond mit mittlerer Maske
HC1079828
  • OptiChamber Diamond mit großer Maske
Materialien und Wartung
Materialien und Wartung
Kalibrierkammer
  • Antistatisches Acrylnitril/Butadien/Styrol
LiteTouch Maske
  • Polycarbonat-Silikon (PC-Silikon)
Ventile
  • Silikon
Wartung
  • Lässt sich leicht auseinandernehmen und mit einer warmen Reinigungslösung per Hand säubern
Daten zur Lebensdauer
  • Austausch nach einem Jahr
Abmessungen
Abmessungen
Volumen
  • 140 ml
Länge
  • 14,2 cm
Mundstück
  • Anschlussmöglichkeit für 22-mm-Standardverbindungsstücke
Produktmaße
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Volumen
  • 141 ml
Länge
  • 14,2 cm
Technische Daten
Technische Daten
Kammer
  • Antistatischer ABS-Kunststoff
LiteTouch-Maske
  • Polycarbonat-Silikon (PC)
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Produktmaße
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Volumen
  • 141 ml
Länge
  • 14,2 cm
Mundstück
  • Kompatibel mit 22 mm-Standardanschlüssen
Technische Daten
Technische Daten
Kammer
  • Antistatischer ABS-Kunststoff
LiteTouch-Maske
  • Polycarbonat-Silikon (PC)
Ventile
  • Silikon (latexfrei)
Lebensdauer
  • Austausch nach einem Jahr
Bestellinformationen
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  • OptiChamber Diamond
HC1083786
  • OptiChamber Diamond (mit Beutel; 50 Stück)
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HC1079825
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HC1079828
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Kalibrierkammer
  • Antistatisches Acrylnitril/Butadien/Styrol
LiteTouch Maske
  • Polycarbonat-Silikon (PC-Silikon)
Ventile
  • Silikon
Wartung
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Daten zur Lebensdauer
  • Austausch nach einem Jahr
Abmessungen
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Volumen
  • 140 ml
Länge
  • 14,2 cm
Mundstück
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