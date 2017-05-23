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OptiChamber Diamond ist besonders klein und vereint ein abgestuftes Mundstück, eine Kammer aus antistatischem Material und ein Ventil, das hilft die Atemzüge zu zählen und den Atem zu halten.
Ihre Vorteile
Ihre Vorteile
Die OptiChamber Diamond ermöglicht eine verbesserte Medikamentenaufnahme, da das antistatische Material der Kammer das Aerosol länger zurück hält und der Patient so mehr Zeit hat, den Wirkstoff zu inhalieren als mit einem Dosier-Inhalator allein. Sie kann für die Inhalation von Steroiden oder anderen FCKW- und HFA-Inhalatoren eingesetzt werden.
Ihre Vorteile
Die OptiChamber Diamond ermöglicht eine verbesserte Medikamentenaufnahme, da das antistatische Material der Kammer das Aerosol länger zurück hält und der Patient so mehr Zeit hat, den Wirkstoff zu inhalieren als mit einem Dosier-Inhalator allein. Sie kann für die Inhalation von Steroiden oder anderen FCKW- und HFA-Inhalatoren eingesetzt werden.
Ihre Vorteile
Die OptiChamber Diamond ermöglicht eine verbesserte Medikamentenaufnahme, da das antistatische Material der Kammer das Aerosol länger zurück hält und der Patient so mehr Zeit hat, den Wirkstoff zu inhalieren als mit einem Dosier-Inhalator allein. Sie kann für die Inhalation von Steroiden oder anderen FCKW- und HFA-Inhalatoren eingesetzt werden.
Die OptiChamber Diamond ermöglicht eine verbesserte Medikamentenaufnahme, da das antistatische Material der Kammer das Aerosol länger zurück hält und der Patient so mehr Zeit hat, den Wirkstoff zu inhalieren als mit einem Dosier-Inhalator allein. Sie kann für die Inhalation von Steroiden oder anderen FCKW- und HFA-Inhalatoren eingesetzt werden.
Komfort
Komfort
Auch für Patienten, denen es an koordinativen Fähigkeiten mangelt, ist die OptiChamber Diamond geeignet. Die LiteTouch-Gesichtsmasken mit Soft-Seal-Technologie gibt es in den Größen klein, medium und groß. Sie bieten bereits bei geringem Druck eine zuverlässige Abdichtung und lassen sich leicht anbringen.
Komfort
Auch für Patienten, denen es an koordinativen Fähigkeiten mangelt, ist die OptiChamber Diamond geeignet. Die LiteTouch-Gesichtsmasken mit Soft-Seal-Technologie gibt es in den Größen klein, medium und groß. Sie bieten bereits bei geringem Druck eine zuverlässige Abdichtung und lassen sich leicht anbringen.
Komfort
Auch für Patienten, denen es an koordinativen Fähigkeiten mangelt, ist die OptiChamber Diamond geeignet. Die LiteTouch-Gesichtsmasken mit Soft-Seal-Technologie gibt es in den Größen klein, medium und groß. Sie bieten bereits bei geringem Druck eine zuverlässige Abdichtung und lassen sich leicht anbringen.
Auch für Patienten, denen es an koordinativen Fähigkeiten mangelt, ist die OptiChamber Diamond geeignet. Die LiteTouch-Gesichtsmasken mit Soft-Seal-Technologie gibt es in den Größen klein, medium und groß. Sie bieten bereits bei geringem Druck eine zuverlässige Abdichtung und lassen sich leicht anbringen.
Alle Eigenschaften auf einen Blick:
Alle Eigenschaften auf einen Blick:
• Gleichmäßige Aerosoltherapie durch die antistatische Kammer
• Problemlose Öffnung der Ventile selbst bei pädiatrischen Flussraten, ermöglicht eine leichte Ausatmung durch die Kammer
• Die optische Überprüfung der Ausatmung durch das Ausatemventil ermöglicht die Koordination und Kontrolle über den Verlauf.
• Flexibler MDI-Adapter
Alle Eigenschaften auf einen Blick:
• Gleichmäßige Aerosoltherapie durch die antistatische Kammer
• Problemlose Öffnung der Ventile selbst bei pädiatrischen Flussraten, ermöglicht eine leichte Ausatmung durch die Kammer
• Die optische Überprüfung der Ausatmung durch das Ausatemventil ermöglicht die Koordination und Kontrolle über den Verlauf.
• Flexibler MDI-Adapter
Alle Eigenschaften auf einen Blick:
• Gleichmäßige Aerosoltherapie durch die antistatische Kammer
• Problemlose Öffnung der Ventile selbst bei pädiatrischen Flussraten, ermöglicht eine leichte Ausatmung durch die Kammer
• Die optische Überprüfung der Ausatmung durch das Ausatemventil ermöglicht die Koordination und Kontrolle über den Verlauf.
• Flexibler MDI-Adapter
Soft- Seal Technologie
Soft-Seal-Technologie
• Unterstützung der korrekten Inhalationstechnik durch die Pfeiftonkontrolle
• Erleichterung des Überganges von einer pädiatrischen Maske zum Mundstück durch das abgestufte Mundstück
• Abnehmbare LiteTouch-Gesichtsmasken mit Soft-Seal-Technologie
• Leichte Demontage
• Einfache Reinigung mit warmen Wasser und einem milden, flüssigen Reinigungsmittel reinigen
Soft-Seal-Technologie
• Unterstützung der korrekten Inhalationstechnik durch die Pfeiftonkontrolle
• Erleichterung des Überganges von einer pädiatrischen Maske zum Mundstück durch das abgestufte Mundstück
• Abnehmbare LiteTouch-Gesichtsmasken mit Soft-Seal-Technologie
• Leichte Demontage
• Einfache Reinigung mit warmen Wasser und einem milden, flüssigen Reinigungsmittel reinigen
Soft-Seal-Technologie
• Unterstützung der korrekten Inhalationstechnik durch die Pfeiftonkontrolle
• Erleichterung des Überganges von einer pädiatrischen Maske zum Mundstück durch das abgestufte Mundstück
• Abnehmbare LiteTouch-Gesichtsmasken mit Soft-Seal-Technologie
• Leichte Demontage
• Einfache Reinigung mit warmen Wasser und einem milden, flüssigen Reinigungsmittel reinigen
OptiChamber Diamond ist besonders klein und vereint ein abgestuftes Mundstück, eine Kammer aus antistatischem Material und ein Ventil, das hilft die Atemzüge zu zählen und den Atem zu halten.
Ihre Vorteile
Ihre Vorteile
Die OptiChamber Diamond ermöglicht eine verbesserte Medikamentenaufnahme, da das antistatische Material der Kammer das Aerosol länger zurück hält und der Patient so mehr Zeit hat, den Wirkstoff zu inhalieren als mit einem Dosier-Inhalator allein. Sie kann für die Inhalation von Steroiden oder anderen FCKW- und HFA-Inhalatoren eingesetzt werden.
Ihre Vorteile
Die OptiChamber Diamond ermöglicht eine verbesserte Medikamentenaufnahme, da das antistatische Material der Kammer das Aerosol länger zurück hält und der Patient so mehr Zeit hat, den Wirkstoff zu inhalieren als mit einem Dosier-Inhalator allein. Sie kann für die Inhalation von Steroiden oder anderen FCKW- und HFA-Inhalatoren eingesetzt werden.
Ihre Vorteile
Die OptiChamber Diamond ermöglicht eine verbesserte Medikamentenaufnahme, da das antistatische Material der Kammer das Aerosol länger zurück hält und der Patient so mehr Zeit hat, den Wirkstoff zu inhalieren als mit einem Dosier-Inhalator allein. Sie kann für die Inhalation von Steroiden oder anderen FCKW- und HFA-Inhalatoren eingesetzt werden.
Die OptiChamber Diamond ermöglicht eine verbesserte Medikamentenaufnahme, da das antistatische Material der Kammer das Aerosol länger zurück hält und der Patient so mehr Zeit hat, den Wirkstoff zu inhalieren als mit einem Dosier-Inhalator allein. Sie kann für die Inhalation von Steroiden oder anderen FCKW- und HFA-Inhalatoren eingesetzt werden.
Komfort
Komfort
Auch für Patienten, denen es an koordinativen Fähigkeiten mangelt, ist die OptiChamber Diamond geeignet. Die LiteTouch-Gesichtsmasken mit Soft-Seal-Technologie gibt es in den Größen klein, medium und groß. Sie bieten bereits bei geringem Druck eine zuverlässige Abdichtung und lassen sich leicht anbringen.
Komfort
Auch für Patienten, denen es an koordinativen Fähigkeiten mangelt, ist die OptiChamber Diamond geeignet. Die LiteTouch-Gesichtsmasken mit Soft-Seal-Technologie gibt es in den Größen klein, medium und groß. Sie bieten bereits bei geringem Druck eine zuverlässige Abdichtung und lassen sich leicht anbringen.
Komfort
Auch für Patienten, denen es an koordinativen Fähigkeiten mangelt, ist die OptiChamber Diamond geeignet. Die LiteTouch-Gesichtsmasken mit Soft-Seal-Technologie gibt es in den Größen klein, medium und groß. Sie bieten bereits bei geringem Druck eine zuverlässige Abdichtung und lassen sich leicht anbringen.
Auch für Patienten, denen es an koordinativen Fähigkeiten mangelt, ist die OptiChamber Diamond geeignet. Die LiteTouch-Gesichtsmasken mit Soft-Seal-Technologie gibt es in den Größen klein, medium und groß. Sie bieten bereits bei geringem Druck eine zuverlässige Abdichtung und lassen sich leicht anbringen.
Alle Eigenschaften auf einen Blick:
Alle Eigenschaften auf einen Blick:
• Gleichmäßige Aerosoltherapie durch die antistatische Kammer
• Problemlose Öffnung der Ventile selbst bei pädiatrischen Flussraten, ermöglicht eine leichte Ausatmung durch die Kammer
• Die optische Überprüfung der Ausatmung durch das Ausatemventil ermöglicht die Koordination und Kontrolle über den Verlauf.
• Flexibler MDI-Adapter
Alle Eigenschaften auf einen Blick:
• Gleichmäßige Aerosoltherapie durch die antistatische Kammer
• Problemlose Öffnung der Ventile selbst bei pädiatrischen Flussraten, ermöglicht eine leichte Ausatmung durch die Kammer
• Die optische Überprüfung der Ausatmung durch das Ausatemventil ermöglicht die Koordination und Kontrolle über den Verlauf.
• Flexibler MDI-Adapter
Alle Eigenschaften auf einen Blick:
• Gleichmäßige Aerosoltherapie durch die antistatische Kammer
• Problemlose Öffnung der Ventile selbst bei pädiatrischen Flussraten, ermöglicht eine leichte Ausatmung durch die Kammer
• Die optische Überprüfung der Ausatmung durch das Ausatemventil ermöglicht die Koordination und Kontrolle über den Verlauf.
• Flexibler MDI-Adapter
Soft- Seal Technologie
Soft-Seal-Technologie
• Unterstützung der korrekten Inhalationstechnik durch die Pfeiftonkontrolle
• Erleichterung des Überganges von einer pädiatrischen Maske zum Mundstück durch das abgestufte Mundstück
• Abnehmbare LiteTouch-Gesichtsmasken mit Soft-Seal-Technologie
• Leichte Demontage
• Einfache Reinigung mit warmen Wasser und einem milden, flüssigen Reinigungsmittel reinigen
Soft-Seal-Technologie
• Unterstützung der korrekten Inhalationstechnik durch die Pfeiftonkontrolle
• Erleichterung des Überganges von einer pädiatrischen Maske zum Mundstück durch das abgestufte Mundstück
• Abnehmbare LiteTouch-Gesichtsmasken mit Soft-Seal-Technologie
• Leichte Demontage
• Einfache Reinigung mit warmen Wasser und einem milden, flüssigen Reinigungsmittel reinigen
Soft-Seal-Technologie
• Unterstützung der korrekten Inhalationstechnik durch die Pfeiftonkontrolle
• Erleichterung des Überganges von einer pädiatrischen Maske zum Mundstück durch das abgestufte Mundstück
• Abnehmbare LiteTouch-Gesichtsmasken mit Soft-Seal-Technologie
• Leichte Demontage
• Einfache Reinigung mit warmen Wasser und einem milden, flüssigen Reinigungsmittel reinigen
Lässt sich leicht auseinandernehmen und mit einer warmen Reinigungslösung per Hand säubern
Daten zur Lebensdauer
Austausch nach einem Jahr
Abmessungen
Abmessungen
Volumen
140
ml
Länge
14,2 cm
Mundstück
Anschlussmöglichkeit für 22-mm-Standardverbindungsstücke
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