Ihre Vorteile

Die OptiChamber Diamond ermöglicht eine verbesserte Medikamentenaufnahme, da das antistatische Material der Kammer das Aerosol länger zurück hält und der Patient so mehr Zeit hat, den Wirkstoff zu inhalieren als mit einem Dosier-Inhalator allein. Sie kann für die Inhalation von Steroiden oder anderen FCKW- und HFA-Inhalatoren eingesetzt werden.