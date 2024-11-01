Vom kleinen und leichten EverFlo von Philips Respironics sind Provider und Patienten gleichermaßen beeindruckt. Durch sein kompaktes, ergonomisches Design lässt sich der EverFlo leichter verstauen, transportieren und tragen als andere Konzentratoren.
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Der EverFlo ist leiser und energiesparender als die meisten derzeit erhältlichen Geräte. Der EverFlo mit seinem robusten Sauerstoffauslass aus Metall garantiert einen konstanten, störungsfreien Betrieb, denn er enthält keinen vom Patienten zu wartenden Filter und weniger bewegliche Teile als andere Konzentratoren.
Besonders leise und wartungsarm
Der EverFlo ist leiser und energiesparender als die meisten derzeit erhältlichen Geräte. Der EverFlo mit seinem robusten Sauerstoffauslass aus Metall garantiert einen konstanten, störungsfreien Betrieb, denn er enthält keinen vom Patienten zu wartenden Filter und weniger bewegliche Teile als andere Konzentratoren.
Besonders leise und wartungsarm
Der EverFlo ist leiser und energiesparender als die meisten derzeit erhältlichen Geräte. Der EverFlo mit seinem robusten Sauerstoffauslass aus Metall garantiert einen konstanten, störungsfreien Betrieb, denn er enthält keinen vom Patienten zu wartenden Filter und weniger bewegliche Teile als andere Konzentratoren.
Komfortabel für Homecare Provider
Komfortabel für Homecare Provider
Weniger Anrufe, Beanstandungen und außerplanmäßige Besuche • Höhere Patientenzufriedenheit • Geringe Betriebskosten- wartungsarm • Geringe Lager- und Versandkosten • Weniger Wärmeentwicklung • Geringer Stromverbrauch (< 295 W) • -Filterwechsel nur alle 2 Jahre- weniger Wartungsaufwand
Komfortabel für Homecare Provider
Weniger Anrufe, Beanstandungen und außerplanmäßige Besuche • Höhere Patientenzufriedenheit • Geringe Betriebskosten- wartungsarm • Geringe Lager- und Versandkosten • Weniger Wärmeentwicklung • Geringer Stromverbrauch (< 295 W) • -Filterwechsel nur alle 2 Jahre- weniger Wartungsaufwand
Komfortabel für Homecare Provider
Weniger Anrufe, Beanstandungen und außerplanmäßige Besuche • Höhere Patientenzufriedenheit • Geringe Betriebskosten- wartungsarm • Geringe Lager- und Versandkosten • Weniger Wärmeentwicklung • Geringer Stromverbrauch (< 295 W) • -Filterwechsel nur alle 2 Jahre- weniger Wartungsaufwand
Vorteile für Patienten
Vorteile für Patienten
Unkompliziert auf Reisen: Gerät lässt sich leicht im Auto verstauen
- klein und leicht
- leicht zu reinigendes Gehäuse
- robuster Nasenbrillenanschluss aus Metall
- Anschluss für alle Arten von Befeuchterflaschen durch Halterung an Rückseite
- keine Filterwechsel durch den Patienten erforderlich
Vorteile für Patienten
Unkompliziert auf Reisen: Gerät lässt sich leicht im Auto verstauen
- klein und leicht
- leicht zu reinigendes Gehäuse
- robuster Nasenbrillenanschluss aus Metall
- Anschluss für alle Arten von Befeuchterflaschen durch Halterung an Rückseite
- keine Filterwechsel durch den Patienten erforderlich
Vorteile für Patienten
Unkompliziert auf Reisen: Gerät lässt sich leicht im Auto verstauen
- klein und leicht
- leicht zu reinigendes Gehäuse
- robuster Nasenbrillenanschluss aus Metall
- Anschluss für alle Arten von Befeuchterflaschen durch Halterung an Rückseite
- keine Filterwechsel durch den Patienten erforderlich
Der EverFlo ist leiser und energiesparender als die meisten derzeit erhältlichen Geräte. Der EverFlo mit seinem robusten Sauerstoffauslass aus Metall garantiert einen konstanten, störungsfreien Betrieb, denn er enthält keinen vom Patienten zu wartenden Filter und weniger bewegliche Teile als andere Konzentratoren.
Besonders leise und wartungsarm
Der EverFlo ist leiser und energiesparender als die meisten derzeit erhältlichen Geräte. Der EverFlo mit seinem robusten Sauerstoffauslass aus Metall garantiert einen konstanten, störungsfreien Betrieb, denn er enthält keinen vom Patienten zu wartenden Filter und weniger bewegliche Teile als andere Konzentratoren.
Besonders leise und wartungsarm
Der EverFlo ist leiser und energiesparender als die meisten derzeit erhältlichen Geräte. Der EverFlo mit seinem robusten Sauerstoffauslass aus Metall garantiert einen konstanten, störungsfreien Betrieb, denn er enthält keinen vom Patienten zu wartenden Filter und weniger bewegliche Teile als andere Konzentratoren.
Komfortabel für Homecare Provider
Komfortabel für Homecare Provider
Weniger Anrufe, Beanstandungen und außerplanmäßige Besuche • Höhere Patientenzufriedenheit • Geringe Betriebskosten- wartungsarm • Geringe Lager- und Versandkosten • Weniger Wärmeentwicklung • Geringer Stromverbrauch (< 295 W) • -Filterwechsel nur alle 2 Jahre- weniger Wartungsaufwand
Komfortabel für Homecare Provider
Weniger Anrufe, Beanstandungen und außerplanmäßige Besuche • Höhere Patientenzufriedenheit • Geringe Betriebskosten- wartungsarm • Geringe Lager- und Versandkosten • Weniger Wärmeentwicklung • Geringer Stromverbrauch (< 295 W) • -Filterwechsel nur alle 2 Jahre- weniger Wartungsaufwand
Komfortabel für Homecare Provider
Weniger Anrufe, Beanstandungen und außerplanmäßige Besuche • Höhere Patientenzufriedenheit • Geringe Betriebskosten- wartungsarm • Geringe Lager- und Versandkosten • Weniger Wärmeentwicklung • Geringer Stromverbrauch (< 295 W) • -Filterwechsel nur alle 2 Jahre- weniger Wartungsaufwand
Vorteile für Patienten
Vorteile für Patienten
Unkompliziert auf Reisen: Gerät lässt sich leicht im Auto verstauen
- klein und leicht
- leicht zu reinigendes Gehäuse
- robuster Nasenbrillenanschluss aus Metall
- Anschluss für alle Arten von Befeuchterflaschen durch Halterung an Rückseite
- keine Filterwechsel durch den Patienten erforderlich
Vorteile für Patienten
Unkompliziert auf Reisen: Gerät lässt sich leicht im Auto verstauen
- klein und leicht
- leicht zu reinigendes Gehäuse
- robuster Nasenbrillenanschluss aus Metall
- Anschluss für alle Arten von Befeuchterflaschen durch Halterung an Rückseite
- keine Filterwechsel durch den Patienten erforderlich
Vorteile für Patienten
Unkompliziert auf Reisen: Gerät lässt sich leicht im Auto verstauen
- klein und leicht
- leicht zu reinigendes Gehäuse
- robuster Nasenbrillenanschluss aus Metall
- Anschluss für alle Arten von Befeuchterflaschen durch Halterung an Rückseite
- keine Filterwechsel durch den Patienten erforderlich
Technische Daten
Produktmaße
Produktmaße
Abmessung
58 x 38 x 24 cm (H x B x T)
Gewicht
15kg (53l)
Technische Daten
Technische Daten
Stromversorgung
230V/ 50Hz
Geräuschpegel
< 40 dBA
Sauerstoffkonzentration
87 - 96 %
Filter
Einlassfilter (alle 2 Jahre tauschen) Bakterienfilter (bei Bedarf tauschen)
Stromverbrauch
< 295
W
Alarmfunktionen
Niedrige Sauerstoffkonzentration (< 82%)
Sauerstoffflow
0,5 - 5 l/min
Bestellinformationen
Bestellinformationen
1020007
EverFlo Deutschland – 230
V
System allgemein
System allgemein
Abmessungen
58,4 cm x 38,1 cm x 24,1 cm (H x B x T)
Eingangsspannung
120 +/-10 % V Wechselspannung
Durchschnittlicher Stromverbrauch
350
W
Eingangsfrequenz
60
Hz
Alarmstufen für OPI (Oxygen Percentage Indicator)
Geringe (82 %) und sehr geringe (70 %) Sauerstoffkonzentration
Sauerstoffkonzentration* (bei 5 l/min)
93 +/-3
%
Durchfluss in Litern
0,5 bis 5
l/min
Auslassdruck
5,5
PSI
Gewicht
14 kg
Betriebstemperatur
12 °C bis 32 °C
Geräuschpegel
45 (typisch)
dB
Relative Luftfeuchtigkeit bei Lagerung/Transport
-34 °C bis 71 °C bis zu 95 % relativer Luftfeuchtigkeit
Einlassfilter (alle 2 Jahre tauschen) Bakterienfilter (bei Bedarf tauschen)
Stromverbrauch
< 295
W
Alarmfunktionen
Niedrige Sauerstoffkonzentration (< 82%)
Sauerstoffflow
0,5 - 5 l/min
Bestellinformationen
Bestellinformationen
1020007
EverFlo Deutschland – 230
V
System allgemein
System allgemein
Abmessungen
58,4 cm x 38,1 cm x 24,1 cm (H x B x T)
Eingangsspannung
120 +/-10 % V Wechselspannung
Durchschnittlicher Stromverbrauch
350
W
Eingangsfrequenz
60
Hz
Alarmstufen für OPI (Oxygen Percentage Indicator)
Geringe (82 %) und sehr geringe (70 %) Sauerstoffkonzentration
Sauerstoffkonzentration* (bei 5 l/min)
93 +/-3
%
Durchfluss in Litern
0,5 bis 5
l/min
Auslassdruck
5,5
PSI
Gewicht
14 kg
Betriebstemperatur
12 °C bis 32 °C
Geräuschpegel
45 (typisch)
dB
Relative Luftfeuchtigkeit bei Lagerung/Transport
-34 °C bis 71 °C bis zu 95 % relativer Luftfeuchtigkeit
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb
bis zu 95
%
Höhe ü. d. M. bei Betrieb
0 bis 2286 m
Der Gerätebetrieb ober- oder unterhalb der Spezifikationen für Spannung, Liter pro Minute, Temperatur, Feuchtigkeit und/oder Höhe kann zu verringerten Sauerstoffkonzentrationen führen.
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