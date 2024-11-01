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EverFlo

Stationärer Sauerstoffkonzentrator

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Vom kleinen und leichten EverFlo von Philips Respironics sind Provider und Patienten gleichermaßen beeindruckt. Durch sein kompaktes, ergonomisches Design lässt sich der EverFlo leichter verstauen, transportieren und tragen als andere Konzentratoren.

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Eigenschaften
Besonders leise und wartungsarm

Besonders leise und wartungsarm

Der EverFlo ist leiser und energiesparender als die meisten derzeit erhältlichen Geräte. Der EverFlo mit seinem robusten Sauerstoffauslass aus Metall garantiert einen konstanten, störungsfreien Betrieb, denn er enthält keinen vom Patienten zu wartenden Filter und weniger bewegliche Teile als andere Konzentratoren.

Besonders leise und wartungsarm

Der EverFlo ist leiser und energiesparender als die meisten derzeit erhältlichen Geräte. Der EverFlo mit seinem robusten Sauerstoffauslass aus Metall garantiert einen konstanten, störungsfreien Betrieb, denn er enthält keinen vom Patienten zu wartenden Filter und weniger bewegliche Teile als andere Konzentratoren.

Besonders leise und wartungsarm

Der EverFlo ist leiser und energiesparender als die meisten derzeit erhältlichen Geräte. Der EverFlo mit seinem robusten Sauerstoffauslass aus Metall garantiert einen konstanten, störungsfreien Betrieb, denn er enthält keinen vom Patienten zu wartenden Filter und weniger bewegliche Teile als andere Konzentratoren.
Komfortabel für Homecare Provider

Komfortabel für Homecare Provider

Weniger Anrufe, Beanstandungen und außerplanmäßige Besuche • Höhere Patientenzufriedenheit • Geringe Betriebskosten- wartungsarm • Geringe Lager- und Versandkosten • Weniger Wärmeentwicklung • Geringer Stromverbrauch (< 295 W) • -Filterwechsel nur alle 2 Jahre- weniger Wartungsaufwand

Komfortabel für Homecare Provider

Weniger Anrufe, Beanstandungen und außerplanmäßige Besuche • Höhere Patientenzufriedenheit • Geringe Betriebskosten- wartungsarm • Geringe Lager- und Versandkosten • Weniger Wärmeentwicklung • Geringer Stromverbrauch (< 295 W) • -Filterwechsel nur alle 2 Jahre- weniger Wartungsaufwand

Komfortabel für Homecare Provider

Weniger Anrufe, Beanstandungen und außerplanmäßige Besuche • Höhere Patientenzufriedenheit • Geringe Betriebskosten- wartungsarm • Geringe Lager- und Versandkosten • Weniger Wärmeentwicklung • Geringer Stromverbrauch (< 295 W) • -Filterwechsel nur alle 2 Jahre- weniger Wartungsaufwand
Vorteile für Patienten

Vorteile für Patienten

Unkompliziert auf Reisen: Gerät lässt sich leicht im Auto verstauen - klein und leicht - leicht zu reinigendes Gehäuse - robuster Nasenbrillenanschluss aus Metall - Anschluss für alle Arten von Befeuchterflaschen durch Halterung an Rückseite - keine Filterwechsel durch den Patienten erforderlich

Vorteile für Patienten

Unkompliziert auf Reisen: Gerät lässt sich leicht im Auto verstauen - klein und leicht - leicht zu reinigendes Gehäuse - robuster Nasenbrillenanschluss aus Metall - Anschluss für alle Arten von Befeuchterflaschen durch Halterung an Rückseite - keine Filterwechsel durch den Patienten erforderlich

Vorteile für Patienten

Unkompliziert auf Reisen: Gerät lässt sich leicht im Auto verstauen - klein und leicht - leicht zu reinigendes Gehäuse - robuster Nasenbrillenanschluss aus Metall - Anschluss für alle Arten von Befeuchterflaschen durch Halterung an Rückseite - keine Filterwechsel durch den Patienten erforderlich
  • Besonders leise und wartungsarm
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Besonders leise und wartungsarm

Besonders leise und wartungsarm

Der EverFlo ist leiser und energiesparender als die meisten derzeit erhältlichen Geräte. Der EverFlo mit seinem robusten Sauerstoffauslass aus Metall garantiert einen konstanten, störungsfreien Betrieb, denn er enthält keinen vom Patienten zu wartenden Filter und weniger bewegliche Teile als andere Konzentratoren.

Besonders leise und wartungsarm

Der EverFlo ist leiser und energiesparender als die meisten derzeit erhältlichen Geräte. Der EverFlo mit seinem robusten Sauerstoffauslass aus Metall garantiert einen konstanten, störungsfreien Betrieb, denn er enthält keinen vom Patienten zu wartenden Filter und weniger bewegliche Teile als andere Konzentratoren.

Besonders leise und wartungsarm

Der EverFlo ist leiser und energiesparender als die meisten derzeit erhältlichen Geräte. Der EverFlo mit seinem robusten Sauerstoffauslass aus Metall garantiert einen konstanten, störungsfreien Betrieb, denn er enthält keinen vom Patienten zu wartenden Filter und weniger bewegliche Teile als andere Konzentratoren.
Komfortabel für Homecare Provider

Komfortabel für Homecare Provider

Weniger Anrufe, Beanstandungen und außerplanmäßige Besuche • Höhere Patientenzufriedenheit • Geringe Betriebskosten- wartungsarm • Geringe Lager- und Versandkosten • Weniger Wärmeentwicklung • Geringer Stromverbrauch (< 295 W) • -Filterwechsel nur alle 2 Jahre- weniger Wartungsaufwand

Komfortabel für Homecare Provider

Weniger Anrufe, Beanstandungen und außerplanmäßige Besuche • Höhere Patientenzufriedenheit • Geringe Betriebskosten- wartungsarm • Geringe Lager- und Versandkosten • Weniger Wärmeentwicklung • Geringer Stromverbrauch (< 295 W) • -Filterwechsel nur alle 2 Jahre- weniger Wartungsaufwand

Komfortabel für Homecare Provider

Weniger Anrufe, Beanstandungen und außerplanmäßige Besuche • Höhere Patientenzufriedenheit • Geringe Betriebskosten- wartungsarm • Geringe Lager- und Versandkosten • Weniger Wärmeentwicklung • Geringer Stromverbrauch (< 295 W) • -Filterwechsel nur alle 2 Jahre- weniger Wartungsaufwand
Vorteile für Patienten

Vorteile für Patienten

Unkompliziert auf Reisen: Gerät lässt sich leicht im Auto verstauen - klein und leicht - leicht zu reinigendes Gehäuse - robuster Nasenbrillenanschluss aus Metall - Anschluss für alle Arten von Befeuchterflaschen durch Halterung an Rückseite - keine Filterwechsel durch den Patienten erforderlich

Vorteile für Patienten

Unkompliziert auf Reisen: Gerät lässt sich leicht im Auto verstauen - klein und leicht - leicht zu reinigendes Gehäuse - robuster Nasenbrillenanschluss aus Metall - Anschluss für alle Arten von Befeuchterflaschen durch Halterung an Rückseite - keine Filterwechsel durch den Patienten erforderlich

Vorteile für Patienten

Unkompliziert auf Reisen: Gerät lässt sich leicht im Auto verstauen - klein und leicht - leicht zu reinigendes Gehäuse - robuster Nasenbrillenanschluss aus Metall - Anschluss für alle Arten von Befeuchterflaschen durch Halterung an Rückseite - keine Filterwechsel durch den Patienten erforderlich

Technische Daten

Produktmaße
Produktmaße
Abmessung
  • 58 x 38 x 24 cm (H x B x T)
Gewicht
  • 15kg (53l)
Technische Daten
Technische Daten
Stromversorgung
  • 230V/ 50Hz
Geräuschpegel
  • &lt; 40 dBA
Sauerstoffkonzentration
  • 87 - 96 %
Filter
  • Einlassfilter (alle 2 Jahre tauschen) Bakterienfilter (bei Bedarf tauschen)
Stromverbrauch
  • &lt; 295 W
Alarmfunktionen
  • Niedrige Sauerstoffkonzentration (&lt; 82%)
Sauerstoffflow
  • 0,5 - 5 l/min
Bestellinformationen
Bestellinformationen
1020007
  • EverFlo Deutschland – 230 V
System allgemein
System allgemein
Abmessungen
  • 58,4 cm x 38,1 cm x 24,1 cm (H x B x T)
Eingangsspannung
  • 120 +/-10 % V Wechselspannung
Durchschnittlicher Stromverbrauch
  • 350 W
Eingangsfrequenz
  • 60 Hz
Alarmstufen für OPI (Oxygen Percentage Indicator)
  • Geringe (82 %) und sehr geringe (70 %) Sauerstoffkonzentration
Sauerstoffkonzentration* (bei 5 l/min)
  • 93 +/-3 %
Durchfluss in Litern
  • 0,5 bis 5 l/min
Auslassdruck
  • 5,5 PSI
Gewicht
  • 14 kg
Betriebstemperatur
  • 12 °C bis 32 °C
Geräuschpegel
  • 45 (typisch) dB
Relative Luftfeuchtigkeit bei Lagerung/Transport
  • -34 °C bis 71 °C bis zu 95 % relativer Luftfeuchtigkeit
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb
  • bis zu 95 %
Höhe ü. d. M. bei Betrieb
  • 0 bis 2286 m
Produktmaße
Produktmaße
Abmessung
  • 58 x 38 x 24 cm (H x B x T)
Gewicht
  • 15kg (53l)
Technische Daten
Technische Daten
Stromversorgung
  • 230V/ 50Hz
Geräuschpegel
  • &lt; 40 dBA
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Produktmaße
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Abmessung
  • 58 x 38 x 24 cm (H x B x T)
Gewicht
  • 15kg (53l)
Technische Daten
Technische Daten
Stromversorgung
  • 230V/ 50Hz
Geräuschpegel
  • &lt; 40 dBA
Sauerstoffkonzentration
  • 87 - 96 %
Filter
  • Einlassfilter (alle 2 Jahre tauschen) Bakterienfilter (bei Bedarf tauschen)
Stromverbrauch
  • &lt; 295 W
Alarmfunktionen
  • Niedrige Sauerstoffkonzentration (&lt; 82%)
Sauerstoffflow
  • 0,5 - 5 l/min
Bestellinformationen
Bestellinformationen
1020007
  • EverFlo Deutschland – 230 V
System allgemein
System allgemein
Abmessungen
  • 58,4 cm x 38,1 cm x 24,1 cm (H x B x T)
Eingangsspannung
  • 120 +/-10 % V Wechselspannung
Durchschnittlicher Stromverbrauch
  • 350 W
Eingangsfrequenz
  • 60 Hz
Alarmstufen für OPI (Oxygen Percentage Indicator)
  • Geringe (82 %) und sehr geringe (70 %) Sauerstoffkonzentration
Sauerstoffkonzentration* (bei 5 l/min)
  • 93 +/-3 %
Durchfluss in Litern
  • 0,5 bis 5 l/min
Auslassdruck
  • 5,5 PSI
Gewicht
  • 14 kg
Betriebstemperatur
  • 12 °C bis 32 °C
Geräuschpegel
  • 45 (typisch) dB
Relative Luftfeuchtigkeit bei Lagerung/Transport
  • -34 °C bis 71 °C bis zu 95 % relativer Luftfeuchtigkeit
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb
  • bis zu 95 %
Höhe ü. d. M. bei Betrieb
  • 0 bis 2286 m
  • Der Gerätebetrieb ober- oder unterhalb der Spezifikationen für Spannung, Liter pro Minute, Temperatur, Feuchtigkeit und/oder Höhe kann zu verringerten Sauerstoffkonzentrationen führen.

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