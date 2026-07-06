12-French-Einmal-Temperatursensor zum kontinuierlichen Monitoring, nicht steril. Für Erwachsene vorgesehen. Der Sensor ist für den direkten Anschluss an einen Monitor nicht geeignet. Es ist ein kompatibles und validiertes Verlängerungskabel erforderlich. Gesamtlänge: 75 cm. 1 Packung = 20 Sensoren.