9-French-Einmal-Ösophagus/Rektum-Temperatursensor zum kontinuierlichem Monitoring, nicht steril. Für Kinder vorgesehen. Der Sensor ist nicht geeignet für den direkten Anschluss an einen Monitor. Ein kompatibles und validiertes Verlängerungskabel ist erforderlich. Gesamtlänge: 75 cm. 1 Packung = 20 Sensoren.