Verpackung
1 Packung = 20 Taschen mit jeweils einzeln verpackten Sensoren
Einmal- oder wiederverwendbar
Einmalgebrauch
Patiententyp
Kinder
Ersetzt Produkt
M1837A
Lagerfähigkeit
--
Verwendung mit Produkten anderer Hersteller
Nein
DEHP-frei
Ja
Verwendung mit Geräten von Philips
- IntelliVue Patientenmonitor MX100 (867033)
- IntelliVue MMX (867036)
- IntelliVue Modul-Erweiterungen 867039, 867040, 867041
- IntelliVue Kombi-Modul/SLCP M3001A/AL
- IntelliVue MP5, MP5SC M8105A, M8105AS
- IntelliVue MP2 M8102A und X2 M3002A
- Temperatur-Parameter-Modul M1029A
- Patientenmonitore 6100/6300/6500 867311, 867313, 867315
- IntelliVue X3 Kombi-Modul (867030)
Verwendung mit Philips Verbrauchsmaterial
989803221301, 989803221181
Latexfrei
Ja
Steril oder nicht steril
Nicht steril
CE-Kennzeichnung
Ja