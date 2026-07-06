Einmal-Haut-Temperatursensor zum kontinuierlichen Monitoring, nicht steril. Für Erwachsene und Kinder. Der Sensor ist nicht geeignet für den direkten Anschluss an einen Monitor. Ein kompatibles und validiertes Verlängerungskabel ist erforderlich. Gesamtlänge: 75 cm. 1 Karton = 20 Sensoren.