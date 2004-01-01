Suchbegriffe

IntelliVue Measurement Rack 6000 867317

Parameter-Rack 6000

Ähnliche Produkte finden

Das IntelliVue Parameter-Rack 6000 bietet 4 Modul-Steckplätze für einzelne Parameter-Module und den jeweiligen Schreiber. Das Parameter-Rack 6000 ist nur mit den IntelliVue Patientenmonitoren 6100, 6300 und 6500 sowie den Parameter-Modulen der IntelliVue Produktfamilie, jedoch nicht mit dem Efficia CM Patientenmonitor und den Efficia CM Parameter-Modulen kompatibel.

Kontaktieren Sie uns
Eigenschaften
Vielseitigkeit
Vielseitigkeit

Vielseitigkeit

Das IntelliVue Parameter-Rack 6000 bietet 4 Modul-Steckplätze für einzelne Parameter-Module und den jeweiligen Schreiber.

Vielseitigkeit

Vielseitigkeit
Das IntelliVue Parameter-Rack 6000 bietet 4 Modul-Steckplätze für einzelne Parameter-Module und den jeweiligen Schreiber.

Vielseitigkeit

Das IntelliVue Parameter-Rack 6000 bietet 4 Modul-Steckplätze für einzelne Parameter-Module und den jeweiligen Schreiber.
Weitere Informationen
Vielseitigkeit
Vielseitigkeit

Vielseitigkeit

Das IntelliVue Parameter-Rack 6000 bietet 4 Modul-Steckplätze für einzelne Parameter-Module und den jeweiligen Schreiber.
  • Vielseitigkeit
Alle Eigenschaften ansehen
Vielseitigkeit
Vielseitigkeit

Vielseitigkeit

Das IntelliVue Parameter-Rack 6000 bietet 4 Modul-Steckplätze für einzelne Parameter-Module und den jeweiligen Schreiber.

Vielseitigkeit

Vielseitigkeit
Das IntelliVue Parameter-Rack 6000 bietet 4 Modul-Steckplätze für einzelne Parameter-Module und den jeweiligen Schreiber.

Vielseitigkeit

Das IntelliVue Parameter-Rack 6000 bietet 4 Modul-Steckplätze für einzelne Parameter-Module und den jeweiligen Schreiber.
Weitere Informationen
Vielseitigkeit
Vielseitigkeit

Vielseitigkeit

Das IntelliVue Parameter-Rack 6000 bietet 4 Modul-Steckplätze für einzelne Parameter-Module und den jeweiligen Schreiber.

Benötigen Sie weiterführende Dokumentation
zu unseren
Produkten?

Hier suchen

Besuchen Sie
unseren
Online-Shop für medizinisches
Fachpersonal

Jetzt einkaufen

Technische Daten

Physikalische Spezifikationen
Physikalische Spezifikationen
Modul-Rack-Steckplätze
  • 4
Physikalische Spezifikationen
Physikalische Spezifikationen
Gewicht
  • 1,5 kg (3,4 lb)
Abmessungen
  • 205 x 138 x 159 mm
Physikalische Spezifikationen
Physikalische Spezifikationen
Modul-Rack-Steckplätze
  • 4
Physikalische Spezifikationen
Physikalische Spezifikationen
Gewicht
  • 1,5 kg (3,4 lb)
Abmessungen
  • 205 x 138 x 159 mm
Alle Technische Daten ansehen
Physikalische Spezifikationen
Physikalische Spezifikationen
Modul-Rack-Steckplätze
  • 4
Physikalische Spezifikationen
Physikalische Spezifikationen
Gewicht
  • 1,5 kg (3,4 lb)
Abmessungen
  • 205 x 138 x 159 mm

Wenn Sie auf diesen Link klicken, verlassen Sie die offizielle Royal Philips („Philips“) Webseite. Alle Links zu Websites von Drittanbieter, die auf dieser Website erscheinen, werden nur zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt und stellen in keiner Weise eine Zugehörigkeit oder Billigung der auf diesen verlinkten Websites bereitgestellten Informationen dar. Philips gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf die Websites Dritter oder die darin enthaltenen Informationen ab.

Ich verstehe

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Wenn Sie auf diesen Link klicken, verlassen Sie die offizielle Royal Philips („Philips“) Webseite. Alle Links zu Websites von Drittanbieter, die auf dieser Website erscheinen, werden nur zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt und stellen in keiner Weise eine Zugehörigkeit oder Billigung der auf diesen verlinkten Websites bereitgestellten Informationen dar. Philips gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf die Websites Dritter oder die darin enthaltenen Informationen ab.

Ich verstehe

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Alle Rechte vorbehalten.

Unsere Seite wird am besten mit der neuesten Version von Microsoft Edge, Google Chrome oder Firefox angezeigt.