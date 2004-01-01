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Mit dem Masimo rainbow SET™-Modul können an ausgewählten Philips IntelliVue Monitoren erweiterte Parameter wie nichtinvasives Hämoglobin (SpHb®), Pleth-Variabilitätsindex (PVI®) und akustische Atemfrequenz (RRa®) am Point of Care überwacht werden.
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