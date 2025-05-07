Vom Ultraschall-Neuling bis zur erfahrensten Anwenderin –alle benötigen schnelle und präzise Informationen direkt am Behandlungsort. Das Flash Ultrasound System 5100 Point of Care liefert die erstklassige Leistung und den intuitiven Arbeitsablauf von Philips für den multidisziplinären Point-of-Care-Einsatz. Dank intuitiver Next-Step Guidance können Anwender*innen mit unterschiedlichen Erfahrungsstufen effizient hervorragende Bildgebungen erzielen, was eine schnelle und sichere Diagnose am Point of Care ermöglicht, damit Patient*innen schnell die richtige Behandlung erhalten. Vereinfachen und beschleunigen Sie Untersuchungen mit anpassbaren Voreinstellungen, die für mehr Effizienz und Benutzerfreundlichkeit sorgen. Zuverlässigkeit, am Puls des Lebens? Blitzschnell mit Flash.
Flash 5100: Robustes und kompaktes vertikales Design, das sich mühelos in engen Räumen navigieren lässt.
Der große 21,5-Zoll-Touchscreen mit blendfreiem Glas bietet optimale Sichtbarkeit und lässt sich auch mit Handschuhen bedienen. Das Bedienfeld verfügt über große, benutzerfreundliche Tasten und Drehknöpfe, die taktiles Feedback geben und so den Arbeitsablauf verbessern. 93% der Anwender*innen schätzen die Flexibilität, zwischen Touchscreen und Bedienfeld wählen zu können[1]. Das Flash 5100 POC wurde ausgiebig auf eine Lebensdauer von 7 Jahren getestet und funktioniert auch nach Zehntausenden von Brems- und Entriegelungszyklen, Bedienfeldanpassungen, vielen Kilometern Fahrt und den Stößen und Wandaufprallen, die zum Alltag eines POC-Systems gehören, einwandfrei.
Der große 21,5-Zoll-Touchscreen mit blendfreiem Glas bietet optimale Sichtbarkeit und lässt sich auch mit Handschuhen bedienen. Das Bedienfeld verfügt über große, benutzerfreundliche Tasten und Drehknöpfe, die taktiles Feedback geben und so den Arbeitsablauf verbessern. 93% der Anwender*innen schätzen die Flexibilität, zwischen Touchscreen und Bedienfeld wählen zu können[1]. Das Flash 5100 POC wurde ausgiebig auf eine Lebensdauer von 7 Jahren getestet und funktioniert auch nach Zehntausenden von Brems- und Entriegelungszyklen, Bedienfeldanpassungen, vielen Kilometern Fahrt und den Stößen und Wandaufprallen, die zum Alltag eines POC-Systems gehören, einwandfrei.
Der große 21,5-Zoll-Touchscreen mit blendfreiem Glas bietet optimale Sichtbarkeit und lässt sich auch mit Handschuhen bedienen. Das Bedienfeld verfügt über große, benutzerfreundliche Tasten und Drehknöpfe, die taktiles Feedback geben und so den Arbeitsablauf verbessern. 93% der Anwender*innen schätzen die Flexibilität, zwischen Touchscreen und Bedienfeld wählen zu können[1]. Das Flash 5100 POC wurde ausgiebig auf eine Lebensdauer von 7 Jahren getestet und funktioniert auch nach Zehntausenden von Brems- und Entriegelungszyklen, Bedienfeldanpassungen, vielen Kilometern Fahrt und den Stößen und Wandaufprallen, die zum Alltag eines POC-Systems gehören, einwandfrei.
Der große 21,5-Zoll-Touchscreen mit blendfreiem Glas bietet optimale Sichtbarkeit und lässt sich auch mit Handschuhen bedienen. Das Bedienfeld verfügt über große, benutzerfreundliche Tasten und Drehknöpfe, die taktiles Feedback geben und so den Arbeitsablauf verbessern. 93% der Anwender*innen schätzen die Flexibilität, zwischen Touchscreen und Bedienfeld wählen zu können[1]. Das Flash 5100 POC wurde ausgiebig auf eine Lebensdauer von 7 Jahren getestet und funktioniert auch nach Zehntausenden von Brems- und Entriegelungszyklen, Bedienfeldanpassungen, vielen Kilometern Fahrt und den Stößen und Wandaufprallen, die zum Alltag eines POC-Systems gehören, einwandfrei.
Flash 5100: Einfache touchbasierte Benutzeroberfläche und Automatisierung mit integrierter Next-Step Guidance
Eine vereinfachte, touchbasierte Benutzeroberfläche und die Automatisierungsfunktionen ermöglichen eine intuitive Bedienung mit integrierten Anleitungen. 91% der Anwender*innen (sowohl weniger erfahrene als auch fortgeschrittene) empfanden die integrierte Next-Step Guidance als hilfreich[1]. Algorithmen zur Nadelvisualisierung erleichtern die genaue Platzierung der Nadel, selbst bei technisch schwierigen Patient*innen. Nachbearbeitungsfunktionen ermöglichen eine größere Flexibilität bei zeitkritischen Untersuchungen, sodass Anwender*innen Bilder für optimale Ergebnisse feinabstimmen können.
Eine vereinfachte, touchbasierte Benutzeroberfläche und die Automatisierungsfunktionen ermöglichen eine intuitive Bedienung mit integrierten Anleitungen. 91% der Anwender*innen (sowohl weniger erfahrene als auch fortgeschrittene) empfanden die integrierte Next-Step Guidance als hilfreich[1]. Algorithmen zur Nadelvisualisierung erleichtern die genaue Platzierung der Nadel, selbst bei technisch schwierigen Patient*innen. Nachbearbeitungsfunktionen ermöglichen eine größere Flexibilität bei zeitkritischen Untersuchungen, sodass Anwender*innen Bilder für optimale Ergebnisse feinabstimmen können.
Eine vereinfachte, touchbasierte Benutzeroberfläche und die Automatisierungsfunktionen ermöglichen eine intuitive Bedienung mit integrierten Anleitungen. 91% der Anwender*innen (sowohl weniger erfahrene als auch fortgeschrittene) empfanden die integrierte Next-Step Guidance als hilfreich[1]. Algorithmen zur Nadelvisualisierung erleichtern die genaue Platzierung der Nadel, selbst bei technisch schwierigen Patient*innen. Nachbearbeitungsfunktionen ermöglichen eine größere Flexibilität bei zeitkritischen Untersuchungen, sodass Anwender*innen Bilder für optimale Ergebnisse feinabstimmen können.
Eine vereinfachte, touchbasierte Benutzeroberfläche und die Automatisierungsfunktionen ermöglichen eine intuitive Bedienung mit integrierten Anleitungen. 91% der Anwender*innen (sowohl weniger erfahrene als auch fortgeschrittene) empfanden die integrierte Next-Step Guidance als hilfreich[1]. Algorithmen zur Nadelvisualisierung erleichtern die genaue Platzierung der Nadel, selbst bei technisch schwierigen Patient*innen. Nachbearbeitungsfunktionen ermöglichen eine größere Flexibilität bei zeitkritischen Untersuchungen, sodass Anwender*innen Bilder für optimale Ergebnisse feinabstimmen können.
Flash 5100: mL26-8 Schallkopf für ausgezeichnete Visualisierung
Das Flash 5100 POC sorgt für leistungsstarke Performance in den Bereichen Anästhesie, Intensivmedizin, Notfallmedizin und MSK. Mit dem kompakten, preisgekrönten[2] Philips mL26-8 Breitband-Linear-Schallkopf können Sie mit ein und demselben Schallkopf Bilder vom Auge bis zum Nerv und anderen oberflächlichen Strukturen erstellen. Der mL26-8 bietet eine um 70% verbesserte Eindringung bei oberflächlichen Anwendungen[3,4] und eine um bis zu 33% verbesserte laterale Auflösung bei oberflächlichen Anwendungen[3,4].
Das Flash 5100 POC sorgt für leistungsstarke Performance in den Bereichen Anästhesie, Intensivmedizin, Notfallmedizin und MSK. Mit dem kompakten, preisgekrönten[2] Philips mL26-8 Breitband-Linear-Schallkopf können Sie mit ein und demselben Schallkopf Bilder vom Auge bis zum Nerv und anderen oberflächlichen Strukturen erstellen. Der mL26-8 bietet eine um 70% verbesserte Eindringung bei oberflächlichen Anwendungen[3,4] und eine um bis zu 33% verbesserte laterale Auflösung bei oberflächlichen Anwendungen[3,4].
Das Flash 5100 POC sorgt für leistungsstarke Performance in den Bereichen Anästhesie, Intensivmedizin, Notfallmedizin und MSK. Mit dem kompakten, preisgekrönten[2] Philips mL26-8 Breitband-Linear-Schallkopf können Sie mit ein und demselben Schallkopf Bilder vom Auge bis zum Nerv und anderen oberflächlichen Strukturen erstellen. Der mL26-8 bietet eine um 70% verbesserte Eindringung bei oberflächlichen Anwendungen[3,4] und eine um bis zu 33% verbesserte laterale Auflösung bei oberflächlichen Anwendungen[3,4].
Das Flash 5100 POC sorgt für leistungsstarke Performance in den Bereichen Anästhesie, Intensivmedizin, Notfallmedizin und MSK. Mit dem kompakten, preisgekrönten[2] Philips mL26-8 Breitband-Linear-Schallkopf können Sie mit ein und demselben Schallkopf Bilder vom Auge bis zum Nerv und anderen oberflächlichen Strukturen erstellen. Der mL26-8 bietet eine um 70% verbesserte Eindringung bei oberflächlichen Anwendungen[3,4] und eine um bis zu 33% verbesserte laterale Auflösung bei oberflächlichen Anwendungen[3,4].
Flash 5100: Die Leistung von PureWave und darüber hinaus
Die Premium PureWave-Kristalltechnologie bietet eine außergewöhnliche Bildqualität, Eindringtiefe und Auflösung für eine präzise Diagnose bei verschiedenen Patiententypen. Das Flash 5100 POC ist außerdem mit mehreren fortschrittlichen xMatrix- und Nicht-PureWave-Schallköpfen von Philips kompatibel. Darüber hinaus verbessern die xRes- und SonoCT-Algorithmen die Bildqualität und reduzieren Rauschen und Artefakte, die iScan-Intelligenz ermöglicht eine schnelle Optimierung von Bildern und Doppler-Signalen mit nur einem Tastendruck, und Auto Scan erkennt automatisch den Gewebetyp und passt die Bildverstärkung kontinuierlich an.
Die Premium PureWave-Kristalltechnologie bietet eine außergewöhnliche Bildqualität, Eindringtiefe und Auflösung für eine präzise Diagnose bei verschiedenen Patiententypen. Das Flash 5100 POC ist außerdem mit mehreren fortschrittlichen xMatrix- und Nicht-PureWave-Schallköpfen von Philips kompatibel. Darüber hinaus verbessern die xRes- und SonoCT-Algorithmen die Bildqualität und reduzieren Rauschen und Artefakte, die iScan-Intelligenz ermöglicht eine schnelle Optimierung von Bildern und Doppler-Signalen mit nur einem Tastendruck, und Auto Scan erkennt automatisch den Gewebetyp und passt die Bildverstärkung kontinuierlich an.
Die Premium PureWave-Kristalltechnologie bietet eine außergewöhnliche Bildqualität, Eindringtiefe und Auflösung für eine präzise Diagnose bei verschiedenen Patiententypen. Das Flash 5100 POC ist außerdem mit mehreren fortschrittlichen xMatrix- und Nicht-PureWave-Schallköpfen von Philips kompatibel. Darüber hinaus verbessern die xRes- und SonoCT-Algorithmen die Bildqualität und reduzieren Rauschen und Artefakte, die iScan-Intelligenz ermöglicht eine schnelle Optimierung von Bildern und Doppler-Signalen mit nur einem Tastendruck, und Auto Scan erkennt automatisch den Gewebetyp und passt die Bildverstärkung kontinuierlich an.
Die Premium PureWave-Kristalltechnologie bietet eine außergewöhnliche Bildqualität, Eindringtiefe und Auflösung für eine präzise Diagnose bei verschiedenen Patiententypen. Das Flash 5100 POC ist außerdem mit mehreren fortschrittlichen xMatrix- und Nicht-PureWave-Schallköpfen von Philips kompatibel. Darüber hinaus verbessern die xRes- und SonoCT-Algorithmen die Bildqualität und reduzieren Rauschen und Artefakte, die iScan-Intelligenz ermöglicht eine schnelle Optimierung von Bildern und Doppler-Signalen mit nur einem Tastendruck, und Auto Scan erkennt automatisch den Gewebetyp und passt die Bildverstärkung kontinuierlich an.
Flash 5100: Speziell für POC entwickelt
Das Flash 5100 POC verfügt über eine robuste und wartungsfreundliche Aluminiumkonstruktion in Automobilqualität mit einem integrierten Schallkopfhalter über dem Bildschirm, der die Kabel ordentlich organisiert und vom Boden fernhält. Die Griffe können für eine einfache Handhabung positioniert werden. Die Oberflächen sind leicht zu reinigen, da sie nur wenige Tasten und Knöpfe aufweisen, und das Bedienfeld ist IPX2-zertifiziert. Der große vertikale Touchscreen ist auf Reinigungsfreundlichkeit und einfache Desinfektion ausgelegt[5]. Das System verfügt über einen speziellen Reinigungsmodus mit Systemverriegelung.
Das Flash 5100 POC verfügt über eine robuste und wartungsfreundliche Aluminiumkonstruktion in Automobilqualität mit einem integrierten Schallkopfhalter über dem Bildschirm, der die Kabel ordentlich organisiert und vom Boden fernhält. Die Griffe können für eine einfache Handhabung positioniert werden. Die Oberflächen sind leicht zu reinigen, da sie nur wenige Tasten und Knöpfe aufweisen, und das Bedienfeld ist IPX2-zertifiziert. Der große vertikale Touchscreen ist auf Reinigungsfreundlichkeit und einfache Desinfektion ausgelegt[5]. Das System verfügt über einen speziellen Reinigungsmodus mit Systemverriegelung.
Das Flash 5100 POC verfügt über eine robuste und wartungsfreundliche Aluminiumkonstruktion in Automobilqualität mit einem integrierten Schallkopfhalter über dem Bildschirm, der die Kabel ordentlich organisiert und vom Boden fernhält. Die Griffe können für eine einfache Handhabung positioniert werden. Die Oberflächen sind leicht zu reinigen, da sie nur wenige Tasten und Knöpfe aufweisen, und das Bedienfeld ist IPX2-zertifiziert. Der große vertikale Touchscreen ist auf Reinigungsfreundlichkeit und einfache Desinfektion ausgelegt[5]. Das System verfügt über einen speziellen Reinigungsmodus mit Systemverriegelung.
Flash 5100: Flexibles Datenmanagement
Der auftrags- und ereignisbasierte Workflow (OBW/EBW) ermöglicht eine einfache Anbindung an Krankenhausinformationssysteme, darunter Qpath[6], PACS, ADT (Admit/Discharge/Transfer), EMR und Ultraschallaufträge. Dieses zukunftssichere System verfügt über eine verbesserte POC-Software mit Funktionen wie erhöhter Sicherheit und USB-Funktionalität für mehr Vielseitigkeit. Flash 5100 POC hilft Ihnen dabei, die POC-Herausforderungen von heute zu meistern und die Innovationen von morgen zu bewältigen. Es handelt sich um ein zukunftsfähiges System, das auf Langlebigkeit ausgelegt ist und kontinuierliche klinische Schulungen sowie wertvollen Service und Support bietet.
Der auftrags- und ereignisbasierte Workflow (OBW/EBW) ermöglicht eine einfache Anbindung an Krankenhausinformationssysteme, darunter Qpath[6], PACS, ADT (Admit/Discharge/Transfer), EMR und Ultraschallaufträge. Dieses zukunftssichere System verfügt über eine verbesserte POC-Software mit Funktionen wie erhöhter Sicherheit und USB-Funktionalität für mehr Vielseitigkeit. Flash 5100 POC hilft Ihnen dabei, die POC-Herausforderungen von heute zu meistern und die Innovationen von morgen zu bewältigen. Es handelt sich um ein zukunftsfähiges System, das auf Langlebigkeit ausgelegt ist und kontinuierliche klinische Schulungen sowie wertvollen Service und Support bietet.
Der auftrags- und ereignisbasierte Workflow (OBW/EBW) ermöglicht eine einfache Anbindung an Krankenhausinformationssysteme, darunter Qpath[6], PACS, ADT (Admit/Discharge/Transfer), EMR und Ultraschallaufträge. Dieses zukunftssichere System verfügt über eine verbesserte POC-Software mit Funktionen wie erhöhter Sicherheit und USB-Funktionalität für mehr Vielseitigkeit. Flash 5100 POC hilft Ihnen dabei, die POC-Herausforderungen von heute zu meistern und die Innovationen von morgen zu bewältigen. Es handelt sich um ein zukunftsfähiges System, das auf Langlebigkeit ausgelegt ist und kontinuierliche klinische Schulungen sowie wertvollen Service und Support bietet.
Flash 5100: Collaboration Live Tele-Ultraschall
Per Collaboration Live[7] mit Multi-Party-Tele-Ultraschall lassen sich die umfassenden Kompetenzen anderer Teammitglieder zur Entscheidungsunterstützung und für Schulungen direkt über das Ultraschallsystem heranziehen. Bis zu sechs Anwender*innen können schnell und sicher direkt vom Ultraschallsystem aus per Sprach-/Textnachricht, Bildschirmfreigabe oder Videostream Kontakt aufnehmen, um mit mehreren klinischen Ressourcen aus der Ferne zu kommunizieren und damit die Diagnose zu beschleunigen. Ihre Patient*innen profitieren von den gesamten Fachkenntnissen Ihres Teams, unabhängig von ihrem Aufenthaltsort.
Per Collaboration Live[7] mit Multi-Party-Tele-Ultraschall lassen sich die umfassenden Kompetenzen anderer Teammitglieder zur Entscheidungsunterstützung und für Schulungen direkt über das Ultraschallsystem heranziehen. Bis zu sechs Anwender*innen können schnell und sicher direkt vom Ultraschallsystem aus per Sprach-/Textnachricht, Bildschirmfreigabe oder Videostream Kontakt aufnehmen, um mit mehreren klinischen Ressourcen aus der Ferne zu kommunizieren und damit die Diagnose zu beschleunigen. Ihre Patient*innen profitieren von den gesamten Fachkenntnissen Ihres Teams, unabhängig von ihrem Aufenthaltsort.
Per Collaboration Live[7] mit Multi-Party-Tele-Ultraschall lassen sich die umfassenden Kompetenzen anderer Teammitglieder zur Entscheidungsunterstützung und für Schulungen direkt über das Ultraschallsystem heranziehen. Bis zu sechs Anwender*innen können schnell und sicher direkt vom Ultraschallsystem aus per Sprach-/Textnachricht, Bildschirmfreigabe oder Videostream Kontakt aufnehmen, um mit mehreren klinischen Ressourcen aus der Ferne zu kommunizieren und damit die Diagnose zu beschleunigen. Ihre Patient*innen profitieren von den gesamten Fachkenntnissen Ihres Teams, unabhängig von ihrem Aufenthaltsort.
Flash 5100: Zuverlässiger Partner – jetzt und in Zukunft
Das Flash 5100 POC basiert auf 30 Jahren Ultraschalltechnologie und 130 Jahren Philips-Erfahrung bei der hochqualitativen medizinischen Bildgebung. Es nutzt das bewährte Know-how von Philips in den Bereichen allgemeine Bildgebung, kardiovaskuläre Bildgebung, Frauengesundheit und mehr, damit Sie Ihre Patient*innen sicher behandeln können. Philips Ultrasound Services stehen Ihnen während der gesamten Lebensdauer Ihres Bildgebungssystems zur Seite, von der Planung bis zum Austausch, damit Sie den größtmöglichen Nutzen aus Ihrer Investition ziehen können.
Das Flash 5100 POC basiert auf 30 Jahren Ultraschalltechnologie und 130 Jahren Philips-Erfahrung bei der hochqualitativen medizinischen Bildgebung. Es nutzt das bewährte Know-how von Philips in den Bereichen allgemeine Bildgebung, kardiovaskuläre Bildgebung, Frauengesundheit und mehr, damit Sie Ihre Patient*innen sicher behandeln können. Philips Ultrasound Services stehen Ihnen während der gesamten Lebensdauer Ihres Bildgebungssystems zur Seite, von der Planung bis zum Austausch, damit Sie den größtmöglichen Nutzen aus Ihrer Investition ziehen können.
Das Flash 5100 POC basiert auf 30 Jahren Ultraschalltechnologie und 130 Jahren Philips-Erfahrung bei der hochqualitativen medizinischen Bildgebung. Es nutzt das bewährte Know-how von Philips in den Bereichen allgemeine Bildgebung, kardiovaskuläre Bildgebung, Frauengesundheit und mehr, damit Sie Ihre Patient*innen sicher behandeln können. Philips Ultrasound Services stehen Ihnen während der gesamten Lebensdauer Ihres Bildgebungssystems zur Seite, von der Planung bis zum Austausch, damit Sie den größtmöglichen Nutzen aus Ihrer Investition ziehen können.
Das Flash 5100 POC basiert auf 30 Jahren Ultraschalltechnologie und 130 Jahren Philips-Erfahrung bei der hochqualitativen medizinischen Bildgebung. Es nutzt das bewährte Know-how von Philips in den Bereichen allgemeine Bildgebung, kardiovaskuläre Bildgebung, Frauengesundheit und mehr, damit Sie Ihre Patient*innen sicher behandeln können. Philips Ultrasound Services stehen Ihnen während der gesamten Lebensdauer Ihres Bildgebungssystems zur Seite, von der Planung bis zum Austausch, damit Sie den größtmöglichen Nutzen aus Ihrer Investition ziehen können.
Der große 21,5-Zoll-Touchscreen mit blendfreiem Glas bietet optimale Sichtbarkeit und lässt sich auch mit Handschuhen bedienen. Das Bedienfeld verfügt über große, benutzerfreundliche Tasten und Drehknöpfe, die taktiles Feedback geben und so den Arbeitsablauf verbessern. 93% der Anwender*innen schätzen die Flexibilität, zwischen Touchscreen und Bedienfeld wählen zu können[1]. Das Flash 5100 POC wurde ausgiebig auf eine Lebensdauer von 7 Jahren getestet und funktioniert auch nach Zehntausenden von Brems- und Entriegelungszyklen, Bedienfeldanpassungen, vielen Kilometern Fahrt und den Stößen und Wandaufprallen, die zum Alltag eines POC-Systems gehören, einwandfrei.
Der große 21,5-Zoll-Touchscreen mit blendfreiem Glas bietet optimale Sichtbarkeit und lässt sich auch mit Handschuhen bedienen. Das Bedienfeld verfügt über große, benutzerfreundliche Tasten und Drehknöpfe, die taktiles Feedback geben und so den Arbeitsablauf verbessern. 93% der Anwender*innen schätzen die Flexibilität, zwischen Touchscreen und Bedienfeld wählen zu können[1]. Das Flash 5100 POC wurde ausgiebig auf eine Lebensdauer von 7 Jahren getestet und funktioniert auch nach Zehntausenden von Brems- und Entriegelungszyklen, Bedienfeldanpassungen, vielen Kilometern Fahrt und den Stößen und Wandaufprallen, die zum Alltag eines POC-Systems gehören, einwandfrei.
Der große 21,5-Zoll-Touchscreen mit blendfreiem Glas bietet optimale Sichtbarkeit und lässt sich auch mit Handschuhen bedienen. Das Bedienfeld verfügt über große, benutzerfreundliche Tasten und Drehknöpfe, die taktiles Feedback geben und so den Arbeitsablauf verbessern. 93% der Anwender*innen schätzen die Flexibilität, zwischen Touchscreen und Bedienfeld wählen zu können[1]. Das Flash 5100 POC wurde ausgiebig auf eine Lebensdauer von 7 Jahren getestet und funktioniert auch nach Zehntausenden von Brems- und Entriegelungszyklen, Bedienfeldanpassungen, vielen Kilometern Fahrt und den Stößen und Wandaufprallen, die zum Alltag eines POC-Systems gehören, einwandfrei.
Der große 21,5-Zoll-Touchscreen mit blendfreiem Glas bietet optimale Sichtbarkeit und lässt sich auch mit Handschuhen bedienen. Das Bedienfeld verfügt über große, benutzerfreundliche Tasten und Drehknöpfe, die taktiles Feedback geben und so den Arbeitsablauf verbessern. 93% der Anwender*innen schätzen die Flexibilität, zwischen Touchscreen und Bedienfeld wählen zu können[1]. Das Flash 5100 POC wurde ausgiebig auf eine Lebensdauer von 7 Jahren getestet und funktioniert auch nach Zehntausenden von Brems- und Entriegelungszyklen, Bedienfeldanpassungen, vielen Kilometern Fahrt und den Stößen und Wandaufprallen, die zum Alltag eines POC-Systems gehören, einwandfrei.
Eine vereinfachte, touchbasierte Benutzeroberfläche und die Automatisierungsfunktionen ermöglichen eine intuitive Bedienung mit integrierten Anleitungen. 91% der Anwender*innen (sowohl weniger erfahrene als auch fortgeschrittene) empfanden die integrierte Next-Step Guidance als hilfreich[1]. Algorithmen zur Nadelvisualisierung erleichtern die genaue Platzierung der Nadel, selbst bei technisch schwierigen Patient*innen. Nachbearbeitungsfunktionen ermöglichen eine größere Flexibilität bei zeitkritischen Untersuchungen, sodass Anwender*innen Bilder für optimale Ergebnisse feinabstimmen können.
Eine vereinfachte, touchbasierte Benutzeroberfläche und die Automatisierungsfunktionen ermöglichen eine intuitive Bedienung mit integrierten Anleitungen. 91% der Anwender*innen (sowohl weniger erfahrene als auch fortgeschrittene) empfanden die integrierte Next-Step Guidance als hilfreich[1]. Algorithmen zur Nadelvisualisierung erleichtern die genaue Platzierung der Nadel, selbst bei technisch schwierigen Patient*innen. Nachbearbeitungsfunktionen ermöglichen eine größere Flexibilität bei zeitkritischen Untersuchungen, sodass Anwender*innen Bilder für optimale Ergebnisse feinabstimmen können.
Eine vereinfachte, touchbasierte Benutzeroberfläche und die Automatisierungsfunktionen ermöglichen eine intuitive Bedienung mit integrierten Anleitungen. 91% der Anwender*innen (sowohl weniger erfahrene als auch fortgeschrittene) empfanden die integrierte Next-Step Guidance als hilfreich[1]. Algorithmen zur Nadelvisualisierung erleichtern die genaue Platzierung der Nadel, selbst bei technisch schwierigen Patient*innen. Nachbearbeitungsfunktionen ermöglichen eine größere Flexibilität bei zeitkritischen Untersuchungen, sodass Anwender*innen Bilder für optimale Ergebnisse feinabstimmen können.
Eine vereinfachte, touchbasierte Benutzeroberfläche und die Automatisierungsfunktionen ermöglichen eine intuitive Bedienung mit integrierten Anleitungen. 91% der Anwender*innen (sowohl weniger erfahrene als auch fortgeschrittene) empfanden die integrierte Next-Step Guidance als hilfreich[1]. Algorithmen zur Nadelvisualisierung erleichtern die genaue Platzierung der Nadel, selbst bei technisch schwierigen Patient*innen. Nachbearbeitungsfunktionen ermöglichen eine größere Flexibilität bei zeitkritischen Untersuchungen, sodass Anwender*innen Bilder für optimale Ergebnisse feinabstimmen können.
Das Flash 5100 POC sorgt für leistungsstarke Performance in den Bereichen Anästhesie, Intensivmedizin, Notfallmedizin und MSK. Mit dem kompakten, preisgekrönten[2] Philips mL26-8 Breitband-Linear-Schallkopf können Sie mit ein und demselben Schallkopf Bilder vom Auge bis zum Nerv und anderen oberflächlichen Strukturen erstellen. Der mL26-8 bietet eine um 70% verbesserte Eindringung bei oberflächlichen Anwendungen[3,4] und eine um bis zu 33% verbesserte laterale Auflösung bei oberflächlichen Anwendungen[3,4].
Das Flash 5100 POC sorgt für leistungsstarke Performance in den Bereichen Anästhesie, Intensivmedizin, Notfallmedizin und MSK. Mit dem kompakten, preisgekrönten[2] Philips mL26-8 Breitband-Linear-Schallkopf können Sie mit ein und demselben Schallkopf Bilder vom Auge bis zum Nerv und anderen oberflächlichen Strukturen erstellen. Der mL26-8 bietet eine um 70% verbesserte Eindringung bei oberflächlichen Anwendungen[3,4] und eine um bis zu 33% verbesserte laterale Auflösung bei oberflächlichen Anwendungen[3,4].
Das Flash 5100 POC sorgt für leistungsstarke Performance in den Bereichen Anästhesie, Intensivmedizin, Notfallmedizin und MSK. Mit dem kompakten, preisgekrönten[2] Philips mL26-8 Breitband-Linear-Schallkopf können Sie mit ein und demselben Schallkopf Bilder vom Auge bis zum Nerv und anderen oberflächlichen Strukturen erstellen. Der mL26-8 bietet eine um 70% verbesserte Eindringung bei oberflächlichen Anwendungen[3,4] und eine um bis zu 33% verbesserte laterale Auflösung bei oberflächlichen Anwendungen[3,4].
Das Flash 5100 POC sorgt für leistungsstarke Performance in den Bereichen Anästhesie, Intensivmedizin, Notfallmedizin und MSK. Mit dem kompakten, preisgekrönten[2] Philips mL26-8 Breitband-Linear-Schallkopf können Sie mit ein und demselben Schallkopf Bilder vom Auge bis zum Nerv und anderen oberflächlichen Strukturen erstellen. Der mL26-8 bietet eine um 70% verbesserte Eindringung bei oberflächlichen Anwendungen[3,4] und eine um bis zu 33% verbesserte laterale Auflösung bei oberflächlichen Anwendungen[3,4].
Die Premium PureWave-Kristalltechnologie bietet eine außergewöhnliche Bildqualität, Eindringtiefe und Auflösung für eine präzise Diagnose bei verschiedenen Patiententypen. Das Flash 5100 POC ist außerdem mit mehreren fortschrittlichen xMatrix- und Nicht-PureWave-Schallköpfen von Philips kompatibel. Darüber hinaus verbessern die xRes- und SonoCT-Algorithmen die Bildqualität und reduzieren Rauschen und Artefakte, die iScan-Intelligenz ermöglicht eine schnelle Optimierung von Bildern und Doppler-Signalen mit nur einem Tastendruck, und Auto Scan erkennt automatisch den Gewebetyp und passt die Bildverstärkung kontinuierlich an.
Die Premium PureWave-Kristalltechnologie bietet eine außergewöhnliche Bildqualität, Eindringtiefe und Auflösung für eine präzise Diagnose bei verschiedenen Patiententypen. Das Flash 5100 POC ist außerdem mit mehreren fortschrittlichen xMatrix- und Nicht-PureWave-Schallköpfen von Philips kompatibel. Darüber hinaus verbessern die xRes- und SonoCT-Algorithmen die Bildqualität und reduzieren Rauschen und Artefakte, die iScan-Intelligenz ermöglicht eine schnelle Optimierung von Bildern und Doppler-Signalen mit nur einem Tastendruck, und Auto Scan erkennt automatisch den Gewebetyp und passt die Bildverstärkung kontinuierlich an.
Die Premium PureWave-Kristalltechnologie bietet eine außergewöhnliche Bildqualität, Eindringtiefe und Auflösung für eine präzise Diagnose bei verschiedenen Patiententypen. Das Flash 5100 POC ist außerdem mit mehreren fortschrittlichen xMatrix- und Nicht-PureWave-Schallköpfen von Philips kompatibel. Darüber hinaus verbessern die xRes- und SonoCT-Algorithmen die Bildqualität und reduzieren Rauschen und Artefakte, die iScan-Intelligenz ermöglicht eine schnelle Optimierung von Bildern und Doppler-Signalen mit nur einem Tastendruck, und Auto Scan erkennt automatisch den Gewebetyp und passt die Bildverstärkung kontinuierlich an.
Die Premium PureWave-Kristalltechnologie bietet eine außergewöhnliche Bildqualität, Eindringtiefe und Auflösung für eine präzise Diagnose bei verschiedenen Patiententypen. Das Flash 5100 POC ist außerdem mit mehreren fortschrittlichen xMatrix- und Nicht-PureWave-Schallköpfen von Philips kompatibel. Darüber hinaus verbessern die xRes- und SonoCT-Algorithmen die Bildqualität und reduzieren Rauschen und Artefakte, die iScan-Intelligenz ermöglicht eine schnelle Optimierung von Bildern und Doppler-Signalen mit nur einem Tastendruck, und Auto Scan erkennt automatisch den Gewebetyp und passt die Bildverstärkung kontinuierlich an.
Das Flash 5100 POC verfügt über eine robuste und wartungsfreundliche Aluminiumkonstruktion in Automobilqualität mit einem integrierten Schallkopfhalter über dem Bildschirm, der die Kabel ordentlich organisiert und vom Boden fernhält. Die Griffe können für eine einfache Handhabung positioniert werden. Die Oberflächen sind leicht zu reinigen, da sie nur wenige Tasten und Knöpfe aufweisen, und das Bedienfeld ist IPX2-zertifiziert. Der große vertikale Touchscreen ist auf Reinigungsfreundlichkeit und einfache Desinfektion ausgelegt[5]. Das System verfügt über einen speziellen Reinigungsmodus mit Systemverriegelung.
Das Flash 5100 POC verfügt über eine robuste und wartungsfreundliche Aluminiumkonstruktion in Automobilqualität mit einem integrierten Schallkopfhalter über dem Bildschirm, der die Kabel ordentlich organisiert und vom Boden fernhält. Die Griffe können für eine einfache Handhabung positioniert werden. Die Oberflächen sind leicht zu reinigen, da sie nur wenige Tasten und Knöpfe aufweisen, und das Bedienfeld ist IPX2-zertifiziert. Der große vertikale Touchscreen ist auf Reinigungsfreundlichkeit und einfache Desinfektion ausgelegt[5]. Das System verfügt über einen speziellen Reinigungsmodus mit Systemverriegelung.
Das Flash 5100 POC verfügt über eine robuste und wartungsfreundliche Aluminiumkonstruktion in Automobilqualität mit einem integrierten Schallkopfhalter über dem Bildschirm, der die Kabel ordentlich organisiert und vom Boden fernhält. Die Griffe können für eine einfache Handhabung positioniert werden. Die Oberflächen sind leicht zu reinigen, da sie nur wenige Tasten und Knöpfe aufweisen, und das Bedienfeld ist IPX2-zertifiziert. Der große vertikale Touchscreen ist auf Reinigungsfreundlichkeit und einfache Desinfektion ausgelegt[5]. Das System verfügt über einen speziellen Reinigungsmodus mit Systemverriegelung.
Der auftrags- und ereignisbasierte Workflow (OBW/EBW) ermöglicht eine einfache Anbindung an Krankenhausinformationssysteme, darunter Qpath[6], PACS, ADT (Admit/Discharge/Transfer), EMR und Ultraschallaufträge. Dieses zukunftssichere System verfügt über eine verbesserte POC-Software mit Funktionen wie erhöhter Sicherheit und USB-Funktionalität für mehr Vielseitigkeit. Flash 5100 POC hilft Ihnen dabei, die POC-Herausforderungen von heute zu meistern und die Innovationen von morgen zu bewältigen. Es handelt sich um ein zukunftsfähiges System, das auf Langlebigkeit ausgelegt ist und kontinuierliche klinische Schulungen sowie wertvollen Service und Support bietet.
Der auftrags- und ereignisbasierte Workflow (OBW/EBW) ermöglicht eine einfache Anbindung an Krankenhausinformationssysteme, darunter Qpath[6], PACS, ADT (Admit/Discharge/Transfer), EMR und Ultraschallaufträge. Dieses zukunftssichere System verfügt über eine verbesserte POC-Software mit Funktionen wie erhöhter Sicherheit und USB-Funktionalität für mehr Vielseitigkeit. Flash 5100 POC hilft Ihnen dabei, die POC-Herausforderungen von heute zu meistern und die Innovationen von morgen zu bewältigen. Es handelt sich um ein zukunftsfähiges System, das auf Langlebigkeit ausgelegt ist und kontinuierliche klinische Schulungen sowie wertvollen Service und Support bietet.
Der auftrags- und ereignisbasierte Workflow (OBW/EBW) ermöglicht eine einfache Anbindung an Krankenhausinformationssysteme, darunter Qpath[6], PACS, ADT (Admit/Discharge/Transfer), EMR und Ultraschallaufträge. Dieses zukunftssichere System verfügt über eine verbesserte POC-Software mit Funktionen wie erhöhter Sicherheit und USB-Funktionalität für mehr Vielseitigkeit. Flash 5100 POC hilft Ihnen dabei, die POC-Herausforderungen von heute zu meistern und die Innovationen von morgen zu bewältigen. Es handelt sich um ein zukunftsfähiges System, das auf Langlebigkeit ausgelegt ist und kontinuierliche klinische Schulungen sowie wertvollen Service und Support bietet.
Per Collaboration Live[7] mit Multi-Party-Tele-Ultraschall lassen sich die umfassenden Kompetenzen anderer Teammitglieder zur Entscheidungsunterstützung und für Schulungen direkt über das Ultraschallsystem heranziehen. Bis zu sechs Anwender*innen können schnell und sicher direkt vom Ultraschallsystem aus per Sprach-/Textnachricht, Bildschirmfreigabe oder Videostream Kontakt aufnehmen, um mit mehreren klinischen Ressourcen aus der Ferne zu kommunizieren und damit die Diagnose zu beschleunigen. Ihre Patient*innen profitieren von den gesamten Fachkenntnissen Ihres Teams, unabhängig von ihrem Aufenthaltsort.
Per Collaboration Live[7] mit Multi-Party-Tele-Ultraschall lassen sich die umfassenden Kompetenzen anderer Teammitglieder zur Entscheidungsunterstützung und für Schulungen direkt über das Ultraschallsystem heranziehen. Bis zu sechs Anwender*innen können schnell und sicher direkt vom Ultraschallsystem aus per Sprach-/Textnachricht, Bildschirmfreigabe oder Videostream Kontakt aufnehmen, um mit mehreren klinischen Ressourcen aus der Ferne zu kommunizieren und damit die Diagnose zu beschleunigen. Ihre Patient*innen profitieren von den gesamten Fachkenntnissen Ihres Teams, unabhängig von ihrem Aufenthaltsort.
Per Collaboration Live[7] mit Multi-Party-Tele-Ultraschall lassen sich die umfassenden Kompetenzen anderer Teammitglieder zur Entscheidungsunterstützung und für Schulungen direkt über das Ultraschallsystem heranziehen. Bis zu sechs Anwender*innen können schnell und sicher direkt vom Ultraschallsystem aus per Sprach-/Textnachricht, Bildschirmfreigabe oder Videostream Kontakt aufnehmen, um mit mehreren klinischen Ressourcen aus der Ferne zu kommunizieren und damit die Diagnose zu beschleunigen. Ihre Patient*innen profitieren von den gesamten Fachkenntnissen Ihres Teams, unabhängig von ihrem Aufenthaltsort.
Das Flash 5100 POC basiert auf 30 Jahren Ultraschalltechnologie und 130 Jahren Philips-Erfahrung bei der hochqualitativen medizinischen Bildgebung. Es nutzt das bewährte Know-how von Philips in den Bereichen allgemeine Bildgebung, kardiovaskuläre Bildgebung, Frauengesundheit und mehr, damit Sie Ihre Patient*innen sicher behandeln können. Philips Ultrasound Services stehen Ihnen während der gesamten Lebensdauer Ihres Bildgebungssystems zur Seite, von der Planung bis zum Austausch, damit Sie den größtmöglichen Nutzen aus Ihrer Investition ziehen können.
Das Flash 5100 POC basiert auf 30 Jahren Ultraschalltechnologie und 130 Jahren Philips-Erfahrung bei der hochqualitativen medizinischen Bildgebung. Es nutzt das bewährte Know-how von Philips in den Bereichen allgemeine Bildgebung, kardiovaskuläre Bildgebung, Frauengesundheit und mehr, damit Sie Ihre Patient*innen sicher behandeln können. Philips Ultrasound Services stehen Ihnen während der gesamten Lebensdauer Ihres Bildgebungssystems zur Seite, von der Planung bis zum Austausch, damit Sie den größtmöglichen Nutzen aus Ihrer Investition ziehen können.
Das Flash 5100 POC basiert auf 30 Jahren Ultraschalltechnologie und 130 Jahren Philips-Erfahrung bei der hochqualitativen medizinischen Bildgebung. Es nutzt das bewährte Know-how von Philips in den Bereichen allgemeine Bildgebung, kardiovaskuläre Bildgebung, Frauengesundheit und mehr, damit Sie Ihre Patient*innen sicher behandeln können. Philips Ultrasound Services stehen Ihnen während der gesamten Lebensdauer Ihres Bildgebungssystems zur Seite, von der Planung bis zum Austausch, damit Sie den größtmöglichen Nutzen aus Ihrer Investition ziehen können.
Das Flash 5100 POC basiert auf 30 Jahren Ultraschalltechnologie und 130 Jahren Philips-Erfahrung bei der hochqualitativen medizinischen Bildgebung. Es nutzt das bewährte Know-how von Philips in den Bereichen allgemeine Bildgebung, kardiovaskuläre Bildgebung, Frauengesundheit und mehr, damit Sie Ihre Patient*innen sicher behandeln können. Philips Ultrasound Services stehen Ihnen während der gesamten Lebensdauer Ihres Bildgebungssystems zur Seite, von der Planung bis zum Austausch, damit Sie den größtmöglichen Nutzen aus Ihrer Investition ziehen können.
