Bilder werden zu Antworten – 50% schneller

Compressed SENSE macht MR-Scannen um bis zu 50%⁷ schneller und das praktisch ohne Verlust an Bildqualität, was zu einer schnelleren Bildanalyse und mehr Diagnosesicherheit beiträgt und so den Anforderungen von überweisenden Ärzten besser gerecht wird. So müssen Sie weniger Zeit mit der Organisation und Bearbeitung von Untersuchungen verbringen und haben mehr Zeit, sich um Ihre Patienten zu kümmern.