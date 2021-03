Enterprise Imaging

Führende Gesundheitsunternehmen verwalten laufend mehr Daten von mehr Geräten in einer steigenden Anzahl an Behandlungssituationen und für eine größere Patientenpopulation. Philips bietet den Teams klinischer und operativer Abteilungen hohe klinische Kompetenz und sinnvolle Innovationen verpackt in vernetzte, sichere und sinnvolle IT-Lösungen.



Unsere Lösungen fördern Zusammenarbeit und optimieren Arbeitsabläufe für schnelle und präzise Entscheidungen. Gesundheitsdienstleister, IT- und Klinikteams in der gesamten Organisation werden von uns dabei unterstützt, aussagekräftige, datenbasierte Anhaltspunkte für die klinische und betriebliche Entscheidungsfindung zu gewinnen. Angewandte Reifegradmodelle helfen, Innovationen zu implementieren und so den digitalen Wandel voranzubringen.