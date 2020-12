Die AC611 High-Flow-Nasenkanüle von Philips bietet eine komfortable, stabile Sauerstoffzufuhr und nutzt dasselbe Schlauchsystem wie unsere NIV-Masken. Auf diese Weise können Kosten reduziert und Arbeitsabläufe optimiert werden. Sie ist mit unserem V60 Plus Ventilator kompatibel und unterstützt so den Einsatz von nichtinvasiver Beatmung (NIV) und High-Flow-Therapie (HFT) in einem System.<br>