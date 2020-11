Der IntelliVue MX550 kombiniert leistungsstarke Überwachungsfunktionen am Patientenbett mit dem beruhigenden Wissen, dass ein Akku als Reserve zur Verfügung steht. Er liefert auf einen Blick umfassende Patientendaten und kann in Situationen, in denen viele Patienten und Prioritäten Ihre Aufmerksamkeit benötigen, den entscheidenden Unterschied ausmachen.