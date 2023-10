Orthopädische Lösungen

Erfahrungsbericht



Mehr Sicherheit und bessere Entscheidungsfindung bei Wirbelsäuleneingriffen



Hochwertige Bildgebung, Benutzerfreundlichkeit, optimierte Arbeitsabläufe und ein ruhigerer OP. Sehen Sie sich das Video an, in dem Dr. Seekamp beschreibt, wie der Hybrid-OP des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein (UKSH) in Kiel ihn und seine Mitarbeiter bei der erfolgreichen Durchführung minimal-invasiver Wirbelsäuleneingriffe unterstützt.