Remote-Aktivierung: Qualität durch Datenanalyse

Der Schutz wertvoller Ressourcen und der Datenintegrität vor Angriffen von außen stehen in der IT des Gesundheitswesens an erster Stelle. Die Stärkung des Abwehrschutzes und das schnelle und proaktive Reagieren auf mögliche Bedrohungen war noch nie wichtiger. Der Philips OS Patch-Management-Service bietet als Teil der Remote-Aktivierung einen kontrollierten, halbautomatisierten Weg für die Installation der neuesten Sicherheitspatches für das Microsoft™ Betriebssystem unserer PIC iX Plattform in Ihrer gesamten Einrichtung. Eine zentrale Verwaltung von Betriebssystem-Patches bedeutet, sich nicht länger Sorgen über das manuelle Ermitteln und Installieren von Fehlerbehebungen machen zu müssen.