Das Trimmen oder Stutzen verleiht deinem Bart seine Form, egal ob du einen Vollbart spitz schneiden oder einen Kinnbart trimmen willst. Denn ein Bart ohne Form ist einfach nur Haar, das wie ein nasser Waschlappen im Gesicht rumhängt. Wenn du deinen Bart richtig stutzen willst, achte auf eine gleichmäßige Länge und definierte Linien am Hals, an den Wangen, am Schnurrbart und an der Lippe. So gelingt das Meisterwerk: