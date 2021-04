Individuelle Styles mit nur einem Tool: Philips OneBlade Pro Face + Body

Hamburg - Der Sommer kommt – und mit ihm Philips OneBlade Pro Face + Body. Was gestern noch ungepflegt aussah, wird nun rasiert, getrimmt und gestylt. Das Besondere: Alles mit nur einem Tool. Die OneBlade Klingen haben zwei Seiten. Sie schneiden 200-mal pro Sekunde und sorgen damit für perfekte Konturen. Der Präzisionskamm verfügt zudem über 14 Längeneinstellungen, sodass wirklich jeder Bart gleichmäßig auf die gewünschte Länge getrimmt wird, ohne zwischen mehreren Aufsätzen wechseln zu müssen.

„Bärte sind das Markenzeichen moderner Männer, weshalb ihnen bei der Körperpflege besonders viel Aufmerksamkeit geschenkt wird“, so Valerie Gall, Consumer Marketing Manager bei Philips. „Um dabei Präzision, Zeitersparnis und hautschonende Ergebnisse zu erzielen, wird OneBlade Pro Face + Body allen Bedürfnissen in einem einzigen Tool gerecht. Beim Bart-Styling sowie am Körper, inklusive der empfindlichen Stellen.“

Vielseitige Styles mit nur einem Dreh

Der verstellbare Präzisionskamm verfügt über 14 unterschiedliche Längeneinstellungen: von 0,4 bis 10 Millimeter. Einfach das Einstellungsrad auf die gewünschte Länge drehen und das Trimmen kann beginnen. Das Ergebnis ist ein gleichmäßig und schnell getrimmter Bart, ohne lästige Längenausreißer. Für das Trimmen unterhalb des Halses ist der 3 Millimeter Trimmaufsatz ideal. Durch die doppelseitige Klinge lassen sich Konturen ganz einfach stylen, egal in welche Richtung OneBlade bewegt wird.

Hautschonend und effizient für Gesicht und Körper

OneBlade Pro Face + Body verfügt über 2 Klingen: Eine für den Bart, eine für den Körper. Durch die innovative OneBlade Technologie wird das Schermesser 200-mal in der Sekunde bewegt. So werden selbst lange Haare einfach und effizient geschnitten. Da OneBlade nicht so nah an der Haut schneidet wie herkömmliche Klingen, bleibt diese unversehrt. Das Zweifach-Schutzsystem – eine Gleitbeschichtung mit abgerundeten Spitzen – unterstützt diesen Effekt und sorgt für eine einfache und angenehme Rasur. Besonders empfindliche Stellen am Körper können mit dem aufsteckbaren Hautschutzaufsatz rasiert oder getrimmt werden.

Stilvolles und schlankes Design

Das Chromdesign wirkt stilvoll und modern und findet sich im Standfuß der Ladestation wieder. Die LED-Digitalanzeige informiert in Prozentangabe über den Akkustand. Die schlanke Form von OneBlade Pro Face + Body sorgt für einen optimalen Blick auf den Bereich, der gestylt werden soll. So wird keine Stelle vergessen. Auf Reisen ist das Multitalent im schwarzen Reiseetui sicher aufgehoben.

Philips OneBlade Pro Face + Body QP6650/60