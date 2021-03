Philips Incisive CT wird dank KI-gestützter Precise Suite noch intelligenter

Hamburg – Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) hat die Markteinführung der KI-gestützten Precise Suite1 für seine Incisive CT-Plattform angekündigt. Die Precise Suite sorgt für intelligente Workflows von der Bildakquisition bis zur Befundung. KI-gestützte Bildrekonstruktion, automatisierte Patientenpositionierung, bewegungsfreie Aufnahmen des Herzens und Echtzeit-Führung bei interventionellen Eingriffen treiben Dosismanagement, Geschwindigkeit und Bildqualität voran.

Trotz rasanter Fortschritte bei Schnelligkeit und Leistungsfähigkeit in der Computertomographie stehen radiologische Abteilungen weiterhin vor der Herausforderung, steigende Patientenzahlen zu bewältigen, eine konsistente Bildqualität sicherzustellen sowie gleichzeitig die betriebliche Effizienz zu erhöhen und die Kosten pro Scan zu reduzieren. An dieser Stelle setzt die Precise Suite an. Durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI)2 werden Arbeitsabläufe vereinfacht und automatisiert sowie ein Höchstmaß an Bildqualität erreicht. So können Wiederholungsaufnahmen vermieden und die diagnostische Sicherheit verbessert werden.

„Die Computertomographie ist eines der am weitesten verbreiteten Bildgebungsverfahren in der modernen Medizin. Daher bieten KI-gestützte Verbesserungen wie die Precise Suite, die sich auf diagnostische Sicherheit und Workflow-Optimierung konzentrieren, enormes Potenzial für Value-based Healthcare“, sagt Karim Boussebaa, General Manager Computed Tomography bei Philips. „Die Precise Suite sorgt für intelligente End-to-End-Workflows von der Bildakquisition bis zur Befundung und steigert so die Geschwindigkeit, Konsistenz und Zuverlässigkeit der Diagnostik.“

Die Precise Suite ergänzt das wachsende Portfolio an KI-fähigen Smart-Workflow-Lösungen von Philips. Ziel ist die Förderung der Effizienz bei der Bildakquisition.

Precise Image: Erhöht die diagnostische Sicherheit und verringert die Erschöpfung der Radiologinnen und Radiologen durch eine Verbesserung der Bildqualität und gleichzeitige Dosisreduktion.

Precise Position: Automatisierte Patientenpositionierung durch eine KI-gestützte Kamera für mehr Genauigkeit und die Konsistenz in einem Bruchteil der Zeit.

Precise Cardiac: ZeroClick-Technologie kompensiert die Herzbewegung bei hohen Herzfrequenzen.

Precise Intervention: Automatische Nadelführung sorgt für höhere Effizienz und Sicherheit bei CT-geführten Interventionen.

Die Precise Suite ist die neueste einer Reihe von Leistungserweiterungen für Philips Incisive CT. Dazu gehören ein speziell für bariatrische Patientinnen und Patienten designter Patiententisch, PerformanceBridge zur kontinuierlichen Optimierung der operativen Performance und die Dosismanagement-Lösung DoseWise Portal.

Mehr Informationen: www.philips.com/ecr