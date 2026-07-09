Entdecken Sie, wie unsere flexiblen, individuell angepassten Philips RightFit Serviceverträge den Wert über die gesamte Anwendungsdauer maximieren und für ein beruhigendes Gefühl sorgen. Die Vielfalt der Geräte-Kundendienstverträge ermöglicht Ihnen, die Art und das Niveau der Serviceunterstützung so zu gestalten, dass es zu den Anforderungen Ihrer Organisation passt. Von der Handhabung von Anrufen über Ersatzteile bis hin zur Problemlösung sorgen Philips RightFit-Services auf allen Ebenen dafür, dass Ihre Geräte stets einsatzbereit sind, Ihr Personal bestens informiert ist und Ihre Organisation auf Kurs bleibt.