Arbeitsabläufe optimieren und ungeplante Ausfallzeiten von Geräten reduzieren
Instandhaltung bedeutet, medizinische Einrichtungen dabei zu unterstützen, ihre hochentwickelten Geräte und Technologieinvestitionen vollumfänglich zu nutzen und langfristig zu erhalten. Wir verstehen die strategische Bedeutung von Instandhaltung und unterstützen Sie dabei, Leistung, Benutzerfreundlichkeit und Interoperabilität zu fördern, indem wir Ihre Technologie nachhaltig und zuverlässig gestalten. Von Full-Service-Instandhaltung, Unterstützung für Ihr internes Team, bis hin zu Mehranbieter-Geräten und -Applikationen können wir ein Instandhaltungsangebot bereitstellen, das zu Ihren strategischen Zielen und Ihrem Budget passt.
Den Wert von Big Data für die Instandhaltung erschließen