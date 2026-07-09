Ihr Partner für operative Spitzenleistungen in der gesamten Einrichtung
Von Planung und Design über Implementierung und Leistungsoptimierung bis hin zur Maximierung der Geräte-Systemverfügbarkeit und Mitarbeiterzufriedenheit arbeiten wir partnerschaftlich mit Ihnen zusammen, um Services bereitzustellen, die Ihren Anforderungen gerecht werden.
Jede strategische Servicepartnerschaft bietet eine wertvolle Gelegenheit, eine vertrauensvolle Beziehung aufzubauen und gemeinsam langfristigen Mehrwert zu schaffen. In diesem Rahmen entwickeln wir ein Modell geteilter Verantwortlichkeit mit gemeinsamem Engagement für Ziele, Risiken und Leistung und gestalten zukunftssichere Lösungen.
Nutzen Sie Ihre Investitionen in Bildgebung und Technologie voll aus, optimieren Sie Arbeitsabläufe und den Wert über die gesamte Anwendungsdauer.
Entdecken Sie, wie Sie Ihre Systeme mit unseren Upgrade-Services auf dem neuesten Stand halten und die Sicherheit verbessern können.
Entdecken Sie, wie Sie die Ziele, das Budget sowie die klinischen und operativen Anforderungen Ihrer Abteilung, Ihres Krankenhauses oder Ihrer Einrichtung strategisch planen, entwerfen und realisieren können.
Entdecken Sie, wie Services zur Leistungsoptimierung von Philips durch Datenanalysen dazu beitragen, die Effizienz zu steigern und Technologie sowie Personaleinsatz zu optimieren.
Entdecken Sie einen strategischen Partner, der Sie dabei unterstützt, Ihre Unternehmensziele zu koordinieren und zu steuern, einschließlich komplexer Geräte- und Systemanforderungen.
Philips Healthcare Services